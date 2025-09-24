RoboFalcon2.0: il falco robotico che decolla da solo

Negli ultimi giorni dal laboratorio della Northwestern Polytechnical University in Cina è arrivata una notizia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza: un falco artificiale, grande come un vero rapace, è riuscito a decollare da terra senza aiuti esterni e a librarsi in aria con le proprie forze. Il suo nome è RoboFalcon2.0 e la sua particolarità è quella di riprodurre con sorprendente precisione i movimenti che gli uccelli compiono quando si staccano dal suolo.

Falconi artificiali e ingegneria: RoboFalcon2.0 prende il volo

Per ottenere questo risultato, il team di ricerca ha studiato a lungo la cosiddetta dinamica FSF, il complesso schema di battiti che caratterizza il volo a bassa velocità di uccelli e pipistrelli. Non si tratta soltanto di muovere le ali su e giù: il movimento prevede fasi di spinta energica verso il basso alternate a momenti di recupero quasi inattivi, un equilibrio raffinato che la natura ha perfezionato in milioni di anni. Per tradurre tutto questo in ingegneria, gli studiosi hanno ideato un meccanismo inedito, capace di trasformare la spinta di un unico attuatore in un gesto che combina sbattito, spazzata e ripiegamento, quasi fosse un unico fluido movimento naturale.

Nei test, RoboFalcon2.0 si è comportato in modo sorprendentemente realistico: si piega leggermente in avanti, raccoglie le gambe, accelera con battiti rapidi e si solleva in aria, passando al volo in avanti con una naturalezza che lascia stupiti. Non tutto, però, è perfetto. A velocità più alte il robot fatica a mantenere la stabilità del beccheggio, un limite legato all’assenza di una coda che funzioni da equilibratore. È una sfida che i ricercatori hanno già messo in programma per le prossime versioni, convinti che l’evoluzione del progetto possa portare a prestazioni ancora più vicine a quelle di un rapace vero.

Con i suoi 800 grammi di peso e un’apertura alare di 1,2 metri, RoboFalcon2.0 non è solo una dimostrazione tecnica. Potrebbe trovare applicazioni concrete in settori delicati, come il monitoraggio della fauna selvatica o la sorveglianza in ambienti naturali, dove un dispositivo dall’aspetto familiare agli animali può passare inosservato e ridurre l’impatto sull’ecosistema. Per ora resta un prototipo, ma mostra chiaramente quanto la frontiera tra robotica e natura stia diventando sempre più sottile.