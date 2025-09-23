Taiwan punta sul vento: parco offshore con 35 turbine da record

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nel vedere le pale eoliche allineate sull’orizzonte: sembrano sentinelle silenziose che trasformano il respiro del mare in elettricità. Taiwan sta facendo un altro passo importante in questa direzione con un nuovo progetto offshore. Questo progetto promette non solo numeri impressionanti, ma anche un segnale di fiducia verso la transizione energetica. Il campo, parte della famiglia dei progetti Formosa, sarà equipaggiato con 35 turbine di ultima generazione che hanno una potenza unitaria particolarmente elevata.

Il parco avrà una capacità installata complessiva di circa 495 megawatt, una cifra che parla chiaro. Non è un impianto dimostrativo, ma una centrale pensata per contribuire in modo sostanziale al fabbisogno elettrico della costa. Le turbine selezionate per questo sito sono macchine da 14 MW. È una taglia che fino a poco tempo fa sembrava riservata ai progetti più ambiziosi. Oggi invece diventa lo standard per massimizzare produzione e ridurre il numero complessivo di unità in mare.

Un progetto concreto, con lavoro locale

Il cantiere è previsto al largo della contea di Miaoli, a distanza dalla costa che lo renderà visibile solo a chi cala lo sguardo oltre l’orizzonte. La scelta di quel sito deriva da studi su vento, profondità e condizioni marine. Per la logistica e l’installazione è stata confermata la collaborazione con specialisti del settore. Si occuperanno del trasporto e della messa in opera delle turbine. Queste attività richiedono navi specializzate e manodopera altamente qualificata. Anche la produzione di alcune componenti avverrà in stabilimenti locali. In questo modo favorendo un indotto che va oltre la sola generazione di elettricità.

A chi pensa in termini pratici, il risultato finale si traduce in energia pulita in grado di alimentare centinaia di migliaia di case. Vi è una riduzione delle emissioni legata alla sostituzione di fonti fossili. È un progetto che unisce tecnologia avanzata, capacità industriale e una strategia energetica nazionale. Questa strategia vuole limitare la dipendenza dalle importazioni di combustibili e rafforzare la resilienza della rete.

Per chi vive sulle coste coinvolte, e per chi segue la transizione energetica con occhio attento, questo maxi parco non è soltanto un altro cantiere in mare. Infatti è la prova che Taiwan continua a scommettere sul vento come pilastro della propria strategia verde. E mentre le prime turbine vengono fabbricate e le navi di installazione si preparano, l’attesa è per vedere quelle pale alzarsi una dopo l’altra, trasformando la forza del mare in luce per le città.