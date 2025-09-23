1Mobile lancia Speed 5G 150 Limited Edition, SUPER RISPARMIO !

Nel mondo della telefonia mobile italiana arriva una proposta pensata per chi cerca tanta connettività a un prezzo contenuto. Si tratta di Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile, offerta che nel primo mese costa solo 5€. Il piano comprende 150GB di traffico dati in 5G, con velocità fino a 2Gbps in download, minuti illimitati e 50 SMS inclusi.

Dal secondo mese, si passa a 6,99€, mantenendo comunque un ottimo rapporto tra quantità di dati e costo. L’attivazione è gratuita in caso di portabilità del numero, rendendo l’offerta ancora più conveniente per chi desidera cambiare operatore senza effettuare altre spese. Con il 5G a piena velocità, questa soluzione si rivolge in particolare a chi utilizza lo smartphone per streaming, gaming e attività che richiedono stabilità e rapidità di connessione.

1Mobile e le opzioni extra per personalizzare l’offerta

L’offerta Speed 5G 150 Limited Edition può essere personalizzata con diversi pacchetti aggiuntivi. Tra questi troviamo Extra 1GB a 3€ al mese, 1Mobile 500 a 1€, Extra200 minuti a 3 euro, Extra100 SMS a 2€ e Extra5GB a 5€ al mese. Opzioni utili per chi ha esigenze particolari e desidera un piano più flessibile.

È possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM, una soluzione sempre più apprezzata dagli utenti che preferiscono ridurre l’uso delle schede tradizionali. Al momento dell’attivazione, l’utente può anche selezionare l’importo della ricarica iniziale, partendo da 5€ fino a 50€. In più, chi dispone di un codice “Porta un amico” può inserirlo per ottenere ulteriori vantaggi.

Insomma, con questa proposta, 1Mobile punta a rafforzare la propria presenza sul mercato, offrendo una combinazione di 5G veloce, prezzi accessibili e possibilità di personalizzazione. La promozione si inserisce in un settore sempre più competitivo, in cui la quantità di dati disponibili rappresenta un fattore fondamentale per i consumatori. Per tante altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore. Qui troverete moltissime promo pronte a soddisfare ogni vostra esigenza.