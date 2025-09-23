Rivoluzione streaming: il codec AV2 cambia tutto

Perché non lo sapesse il codec video è quello specifico algoritmo di compressione che consente di comprimere un flusso video in modo da non fargli occupare troppo spazio su disco una volta salvato, questo elemento è molto importante dal momento che è la chiave di volta per tutto ciò che concerne lo streaming di determinati contenuti su ogni piattaforma, avere una codifica efficiente e ovviamente una decodifica altrettanto efficiente per consentire di avere video di qualità senza occupare troppa banda né per chi trasmette né per chi visiona.

Di conseguenza, le varie aziende che si occupano di sviluppare queste specifici algoritmi nel corso degli anni cercano di migliorare efficienza di compressione senza far pagare un dazio troppo elevato alla qualità, tutto ciò ovviamente negli ultimi anni sta godendo di un’accelerata importante grazie alla presenza di un hardware sempre più potente che dunque può decodificare codec sempre più complessi, ma allo stesso tempo sta godendo anche dell’ingresso dell’intelligenza artificiale in questo campo che sicuramente punta a migliorare il lavoro delle società.

Il codec AV2 per la rivoluzione

Il team di sviluppo di Alliance for Open Media ha annunciato che entro la fine dell’anno lancerà sul mercato il suo nuovo codec AV2, un’evoluzione dell’AV1 che sarà ovviamente gratuito per tutti e che rappresenterà un passo in avanti davvero impressionante per quanto riguarda la codifica video, la società infatti lo ha descritto come una vera e propria rivoluzione che cambierà tutto anche per le aziende che si occupano dello streaming video come YouTube, Netflix e Twitch.

Secondo la società, infatti questo specifico codec garantisce un’efficienza decisamente più elevata rispetto allo standard precedente, permettendo di mantenere una qualità di decisamente perfetta, secondo l’azienda entro la fine del prossimo anno già il 50% delle società avrà adottato il nuovo formato e successivamente si arriverà rapidamente anche all’88%.