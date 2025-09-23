WindTre: GIGA ILLIMITATI gratis, ecco come ottenerli subito

WindTre ha annunciato un’iniziativa interessante che mira a coinvolgere i propri clienti dopo il recente aumento di 5 euro su alcune offerte di rete fissa. Il famosissimo operatore frutto della fusione dei due gestori famosissimi, ha deciso di garantire agli utenti ben tre mesi di giga illimitati gratuiti, offrendo così la possibilità di sperimentare un piano dati senza limiti. A beneficiarne dunque saranno loro che non dispongono di un Wi-Fi in casa o comunque le persone che hanno bisogno di una quantità di dati molto alta.

Come attivare l’offerta di WindTre senza problemi

L’attivazione della promozione è semplice e non richiede procedure complicate. È sufficiente recarsi in un negozio WindTre, dove il personale si occuperà di abilitare gratuitamente i tre mesi di traffico illimitato. Non sono previsti costi nascosti né penali, e tutto viene gestito direttamente dal punto vendita, senza necessità di interventi da parte dell’utente. La disponibilità è limitata: la promo può essere attivata fino al 12 ottobre, data oltre la quale non sarà più possibile usufruirne.

La campagna pubblicitaria con Fiorello

Per dare visibilità all’iniziativa, l’operatore ha lanciato uno spot televisivo di circa 30 secondi, già in onda sulle principali emittenti nazionali. Protagonista è Fiorello, che insieme a un altro attore interpreta un cliente alle prese con la sorprendente notizia del regalo di giga illimitati. La scena gioca sull’incredulità dei personaggi, che alla conferma della commessa reagiscono con un’esagerata commozione, trasformando la situazione in un momento divertente e memorabile. L’uso di un volto noto serve a rafforzare il messaggio e a trasmettere un tono leggero e positivo.

Questa strategia dimostra l’intenzione di WindTre di mantenere alta l’attenzione sul proprio brand, compensando in parte la percezione negativa legata ai rincari e mostrando un lato più vicino ai consumatori. La scelta di una promozione così immediata e priva di costi aggiuntivi punta a fidelizzare i clienti e a incentivare un utilizzo più intenso della rete mobile.