Pixel 10: il nuovo codec AV1 è il segreto dei video in 4K

Recentemente Google ha fatto molto parlare di sé dal momento che ha presentato al mondo la sua ultima linea di smartphone rappresentata dai Pixel 10, questi ultimi ovviamente hanno portato tante innovazione sotto vari punti di vista tra cui spicca anche quello nella registrazione video, nello specifico parliamo del 4K dal momento che i dispositivi offrono una peculiarità non da poco, è possibile infatti sfruttare la risoluzione massima riducendo il peso dei file addirittura del 30%, l’azienda ha infatti confermato che l’intera gamma è in grado di registrare i video sfruttando i codec VP9 e AV1, tale funzionalità rappresenta un passo in avanti importantissimo dal momento che consentirà di risparmiare una quantità considerevole di spazio soprattutto per gli utenti che sceglieranno di acquistare il modello da 128 GB di memoria.

Nuovo formato

Il formato AV1 è particolarmente interessante dal momento che può ridurre le dimensioni di un file video fino al 30% rispetto al classico formato standard H265, il tutto senza nessuna perdita di qualità, per chi non lo sapesse un codec e un algoritmo che comprime e comprime i media digitali e nello specifico quest’ultimo rappresenta una tecnologia avanzata che eccelle nel comprimere le dimensioni dei file, mantenendone intatta la qualità, il codec H264, rilasciato addirittura nel lontano 2003 è ancora oggi il più utilizzato a dimostrazione di come la compatibilità sia importante quanto l’efficienza della compressione, va però sottolineato che i lettori multimediali più moderni non possono fare affidamento su una CPU sufficientemente potente da decodificare dei codec più complessi, ed è per questo che uno standard universale viene utilizzato da così tanto tempo, il successore invece, l’H265, offre una compressione decisamente migliore pari al 50% rispetto al predecessore, per ultimo invece il codec AV1, offre un’efficienza ancora superiore rispetto a quest’ultimo, rendendo i video codificati con tale formato dal 25 al 30% più piccoli rispetto agli altri due.