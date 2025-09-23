Galaxy S26 Ultra e la nuova funzione anti-spia: ecco cos’è Flex Magic Pixel

Le prime build ufficiose di One UI 8.5 stanno svelando dettagli interessanti sui piani futuri di Samsung, e tra questi emerge una novità che punta a migliorare la privacy. La funzione in questione si chiama Flex Magic Pixel e ha l’obiettivo di ridurre il campo visivo laterale del display, impedendo a chi si trova accanto di vedere il contenuto dello schermo. Una sorta di filtro “anti-spioni”, pensato per proteggere dati sensibili come messaggi, email o documenti, e che secondo le anticipazioni dovrebbe debuttare proprio sul prossimo Galaxy S26 Ultra, atteso per l’inizio del 2026.

Tecnologia display e AI lavorano insieme

Samsung aveva mostrato un prototipo di questa tecnologia già al MWC 2024, ma fino a oggi non era chiaro se sarebbe stata implementata su un prodotto commerciale. Le ultime informazioni indicano che la combinazione del nuovo materiale OLED M14 e della tecnologia anti-riflesso COE (Color Filter on Encapsulation), già usata sui pieghevoli dell’azienda, sia fondamentale per rendere possibile questa funzione. COE elimina lo strato polarizzatore, migliorando la luminosità e aprendo la strada all’attivazione della modalità privacy.

L’altro elemento chiave è il software: l’intelligenza artificiale integrata nella One UI sarà in grado di riconoscere quando vengono visualizzate informazioni sensibili e attivare automaticamente la protezione laterale. In questo modo l’utente potrà leggere in tutta tranquillità, senza perdere qualità dell’immagine, mentre per chi osserva di lato lo schermo apparirà scuro o distorto.

Un passo avanti nella sicurezza personale

Le dimostrazioni viste finora hanno mostrato un effetto molto efficace, con un campo visivo notevolmente ristretto. Questa mossa conferma l’attenzione di Samsung per la protezione dei dati, introducendo una funzione che potrebbe diventare un punto di forza per il Galaxy S26 Ultra, soprattutto per chi utilizza lo smartphone in luoghi affollati o per lavoro. Se le indiscrezioni saranno confermate, si tratterà di una delle innovazioni più significative nel campo della privacy visiva su dispositivi mobile.