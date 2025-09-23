Hyundai svela i piani futuri: in arrivo tantissimi modelli ibridi

Gli obiettivi della casa automobilistica Hyundai sono tanti. Proprio per questo motivo l’azienda sta puntando su progetti importanti. A tal proposito, l’Investor Day che si è svolto nelle scorse ore è stato l’occasione in cui la casa automobilistica ha svelato a tutti quello che sarà il futuro piano di crescita.

Sono stati tanti e tutti importanti gli interventi durante l’evento. L’evento ha visto tra i protagonisti la casa automobilistica coreana Hyundai. Azienda che punta al raggiungimento di 5,55 milioni di vendite globali di veicoli entro il 2030. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli.

Hyundai svela i prossimi piani: ecco i dettagli

Insieme al raggiungimento di 5,55 milioni di vendite globali di veicoli entro il 2030, il marchio prevedere anche una percentuale pari al 60% delle vendite totali per quanto riguarda i veicoli elettrici. Questi numeri sono importanti. Significano per il marchio automobilistico Hyundai il raggiungimento di un totale di vendite pari a 3,3 milioni di unità. l’obiettivo per l’azienda coreana riguarda anche l’espansione e, dunque, la crescita in mercati come quello dell’Europa, del Nord America e della Corea.

In occasione dell’evento il CEO José Muñoz ha spiegato alcuni dettagli in merito alla strategia del marchio. Particolare attenzione è stata data alla volontà di conquistare nuovi mercati con un’espansione strategica di prodotti, tecnologie elettriche rivoluzionarie e competenze software che ridefiniranno l’esperienza automobilistica.

Il CEO ha inoltre sottolineato che grazie alla capacità di adattarsi rapidamente, insieme alla forza delle oltre 50 affiliate di Hyundai Motor Group e all’impegno incondizionato nei confronti dei clienti, riusciranno a continuare a generare un enorme valore per i propri stakeholder. Tutto questo rappresenta dunque un ottimo momento per essere con Hyundai. Hyundai punterà sui veicoli ibridi arrivando a oltre 18 modelli entro il 20230. Giunti a questo punto, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità del mondo delle quattro ruote.