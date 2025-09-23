Tim Cook accanto a Trump nel cuore di Londra: che succede?

Il recente banchetto di Stato tenutosi a Londra ha mostrato come la tecnologia sia ormai inseparabile dalla politica internazionale. Tra gli invitati di spicco, due non sono passati di certo inosservati. Stiamo parlando del presidente statunitense Donald Trump e il CEO di Apple, Tim Cook. L’evento, organizzato in un momento di grande instabilità geopolitica, ha riunito 160 leader del mondo economico e tecnologico, tra cui anche Jensen Huang di Nvidia e Steve Schwarzman di Blackstone.

La strategia ben precisa di Tim Cook durante il banchetto di Stato

Cook ha partecipato non per cortesia istituzionale, ma come parte di una precisa strategia diplomatica. Per Apple, evitare occasioni di questo tipo significherebbe esporsi a possibili tensioni, come dazi o pressioni regolatorie. Al contrario, la presenza a eventi di alto profilo consente all’azienda di Cupertino di tutelare i propri interessi internazionali e mantenere un canale diretto con i centri del potere. In questo scenario, la cena londinese è servita a rafforzare i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito, nel tentativo di attrarre nuovi investimenti americani in terra britannica.

Durante il ricevimento, re Carlo ha toccato temi cruciali come il conflitto in Ucraina e l’ambiente, tematiche lontane dalla linea politica di Trump. Eppure, la presenza di personaggi come Cook ha dato al governo britannico l’opportunità di mostrarsi attrattivo agli occhi degli investitori tech americani. In un periodo in cui Londra ambisce a diventare un hub tecnologico di rilievo mondiale.

Negli anni, il CEO di Apple ha affinato un approccio pragmatico, capace di bilanciare l’identità progressista del brand con la necessità di dialogare anche con amministrazioni controverse. Cook ha scelto gesti simbolici nei confronti di Trump, pur continuando a promuovere diversità e sostenibilità. Questa linea ha permesso ad Apple di evitare pesanti tariffe sui prodotti. E soprattutto di ottenere, più di recente, il supporto degli Stati Uniti contro richieste intrusive da parte del Regno Unito in materia di privacy e crittografia. La cena non ha prodotto annunci formali, ma ha confermato un dato essenziale. Le big tech devono muoversi con cautela e intelligenza nel fragile equilibrio tra affari e diplomazia.