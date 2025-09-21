Intelligenza artificiale: CrowdStrike ha deciso di aggiornare Falcon

Più volte abbiamo ribadito che l’intelligenza artificiale è entrata a far parte della vita di tutti i giorni. Gli utenti decidono di fare riferimento ai diffusi chatbot al fine di semplificare la routine ma anche per ridurre i tempi per portare a termine compiti e progetti di lavoro. Proprio in merito al lavoro, oggi parliamo dell’implementazione dell’AI nelle aziende. Un importante aggiornamento arriva infatti da CrowdStrike. Secondo quest’ultima, le aziende starebbero puntando a una vera e propria innovazione anche grazie all’intelligenza artificiale.

Quest’ultima viene infatti considerata non un semplice supporto ma un elemento fondamentale per poter modificare gli attuali processi aziendali. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni.

Intelligenza artificiale: le novità nelle aziende

Come anticipato, secondo CrowdStrike le aziende starebbero puntando a una vera e propria innovazione anche grazie all’intelligenza artificiale. In particolare, i cambiamenti riguarderebbero principalmente gli agenti autonomi. Il modo di lavorare infatti non è più lo stesso.

Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi, il presidente di CrowdStrike, Michael Sentonas, ha annunciato la release autunnale della piattaforma Falcon. Per chi non la conoscesse, quest’ultima è stata creata con il chiaro scopo di sfruttare, operazionalizzare l’AI agentica nella cybersecurity. Così facendo non si fa altro che andare incontro alle esigenze delle aziende.

La release autunnale della piattaforma Falcon rappresenta una soluzione indispensabile che può dare alle aziende un passo in più nella gestione dei dati. Non a caso, tutto ciò consente anche di ottimizzare la sicurezza informatica migliorando gli attuali sistemi ed eliminando di conseguenza le minacce ormai sempre più diffuse.

Secondo quanto diffuso, la nuova piattaforma avrà alla base Enterprise Graph, una soluzione che integra telemetrie da identità e workload cloud. L’azienda fa sapere che i tempi di rilascio potrebbero essere diverse per i vari utenti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo dell’intelligenza artificiale e dal mondo tech in generale.