“Save for Milan” ritorna: Samsung riqualifica il Parco Lambro

C’è qualcosa di potente nel vedere tante mani all’opera all’aperto: non solo volontari, ma persone che davvero vogliono restituire valore a uno spazio che è di tutti. Ed è proprio così che è tornata Save for Milan, iniziativa di Samsung che unisce sostenibilità, impegno civico e cura del territorio. L’ultima edizione si è svolta al Parco Lambro, durante la Milano Green Week, e ha visto oltre 500 dipendenti lavorare insieme per rendere più bello, funzionale e sicuro uno degli spazi verdi più frequentati della città.

I volontari si sono occupati di restaurare panchine, riportare a nuovo le aree di sosta, ripristinare il “Percorso Vita”, verniciando pannelli e scritte a terra. Ha avuto un ruolo particolare il restauro delle colonnine SOS, che servono come punti di emergenza per i visitatori del parco, oltre al decoro generale. Non si è trattato solo di pulizia, ma di un gesto che tiene insieme estetica e sicurezza, bellezza e utilità. C’è anche stato spazio per l’arte: il murales “Eudaimonia”, realizzato con vernici che aiutano ad abbassare l’impatto ambientale, diventa simbolo di una visione che aggrega partecipazione, comunità e cura per l’ambiente.

Un evento che unisce bellezza, praticità e rispetto per quel che ci circonda

Ciò che colpisce non è solo la quantità di persone che hanno voglia di partecipare, ma la qualità dell’intervento: materiali zero-waste, niente plastica monouso, impegno a recuperare gli scarti per scuole o associazioni locali. Non è solo un gesto di pulizia, ma un’azione che incrocia sostenibilità e responsabilità sociale. Quando ogni intervento è pensato per durare, per servire a chi lo vive ogni giorno, allora l’impatto non è solo visivo ma reale: spazi più accoglienti, persone più serene che frequentano aree verdi più curate.

In un momento in cui le città stanno facendo i conti con il cambiamento climatico, con prezzi elevati dell’energia, con il bisogno di aria, verde e momenti di benessere, allora iniziative come Save for Milan diventano piccole luci che danno un segno di speranza: quello di una città che non delega soltanto, ma agisce.