Dreame: arriva il primo smartphone del marchio?

Negli ultimi anni il panorama tech ha visto arrivare attori provenienti da settori apparentemente lontani. Tale strategia ha l’obiettivo di ampliare il proprio raggio d’azione. Oltre che intercettare nuove fette di pubblico. È in tale scenario che si inserisce la mossa di Dreame, azienda cinese nota per i suoi robot e dispositivi di pulizia domestica. Quest’ultima ha ufficializzato l’ingresso in un settore tra i più competitivi: quello degli smartphone. La società, nata nel 2017 e rapidamente cresciuta nel settore dei piccoli e grandi elettrodomestici, ha annunciato l’arrivo di Dreame Space, il suo primo modello destinato alla distribuzione globale.

Dreame Space: cosa sappiamo dei nuovi smartphone del marchio?

Le informazioni tecniche sono al momento ridotte, ma l’azienda ha scelto di puntare su messaggi di forte impatto comunicativo. Secondo quanto dichiarato, il nuovo dispositivo offrirà un comparto fotografico progettato per catturare immagini del cielo e delle stelle, anche in contesti urbani caratterizzati da forte inquinamento luminoso. Una promessa che intercetta la curiosità degli appassionati di astronomia e che potrebbe costituire un elemento distintivo in un mercato saturo.

Allo stesso tempo, Dreame sottolinea come il progetto sia stato sviluppato attorno a valori di affidabilità, comfort e sicurezza, concetti che l’azienda ritiene centrali in un dispositivo ormai divenuto il cuore dell’ecosistema digitale personale. La società sostiene di avere le competenze necessarie per affrontare tale nuova sfida, maturate attraverso l’esperienza nell’integrazione di hardware, software e piattaforme connesse, già sperimentate con successo nel settore della smart home.

Il lancio di Dreame Space si inserisce in un percorso che mira a trasformare l’azienda. La quale non sarà più limitata alla sfera domestica. La sfida sarà dimostrare di saper mantenere la stessa solidità e capacità innovativa anche in un’arena tanto esigente come quella della telefonia mobile. Non resta che attendere e scoprire come Dreame si inserirà nel mercato in divenire come quello degli smartphone.