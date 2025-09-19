Dreame: arrivano i primi negozi in Italia

Dreame consolida la propria presenza in Italia con l’apertura dei primi negozi fisici. Si tratta di un passo importante nella strategia di espansione europea del brand. L’azienda, nota per le sue soluzioni smart per la pulizia domestica, ha inaugurato due store grazie alla collaborazione con Accessory Line. Il primo punto vendita si trova nel prestigioso CityLife Shopping District di Milano. Con una superficie di 130 metri quadrati dedicata all’esposizione dei prodotti e a dimostrazioni interattive. I visitatori possono scoprire le ultime innovazioni presentate a IFA 2025. Tra cui Aqua10 Roller Complete, dotato di rullo per mop per una pulizia più efficace, e H15 Pro FoamWash, pensato per un’esperienza di pulizia profonda con schiuma. Il personale qualificato presente nello store offre supporto pre e post-vendita. Il secondo store, situato all’interno del centro commerciale Oriocenter a Bergamo, si estende su 110 metri quadrati.

Dreame: ecco cosa aspettarsi con l’arrivo dei negozi in Italia

I nuovi store sono concepiti come esperienze immersive, in cui i clienti possono testare le tecnologie, ricevere consulenze personalizzate e usufruire di un’assistenza post-vendita localizzata. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è costruire un rapporto diretto e autentico con il mercato italiano. Consolidando la propria leadership con una quota di mercato del 37,5% nel periodo gennaio-giugno 2025.

Con tali prospettive, Dreame non rafforza solo la sua presenza commerciale in Italia, ma offre al pubblico l’opportunità di vivere la tecnologia domestica in modo tangibile. Mostrando così come innovazione e praticità possano trasformare la vita quotidiana. L’espansione dei punti vendita fisici, affiancata ai solidi canali online, posiziona Dreame come protagonista del futuro della pulizia smart in Europa.

Sean Chen, Managing Director Western Europe di Dreame, sottolinea come l’apertura dei primi store rappresenti solo l’inizio di un percorso più ampio. Quest’ultimo prevede il lancio di programmi innovativi come il try before buy e iniziative di permuta dei prodotti. Il CEO di Accessory Line, Guido Borso, evidenzia, invece, il ruolo strategico del supporto pre e post-vendita. Elemento chiave per affermare il marchio come punto di riferimento nel settore.