L’algoritmo che indaga nel cosmo profondo

Osservare il cosmo non è mai stato così complesso. Milioni di punti luminosi riempiono le immagini dei telescopi, e distinguere tra stelle, galassie e quasar può sembrare talvolta un enigma. La soluzione però arriva dalla Cina, dove un gruppo di ricercatori degli Osservatori dello Yunnan ha creato un’IA in grado di mappare l’universo come mai prima. L’algoritmo ha già analizzato un’area di cielo di circa 1350 gradi quadrati, classificando oltre 27 milioni di oggetti cosmici.

Cosmo e intelligenza artificiale: la nuova era della ricerca scientifica

Questo risultato non è casuale. Tradizionalmente, la spettroscopia è l’unico metodo sicuro per identificare la natura di un corpo celeste. Tale procedura però risulta essere piuttosto lenta e non può tenere il passo con le moderne survey, che producono dati in quantità gigantesche. Ma l’AI cinese cambia le regole. Poiché elabora in contemporanea la forma degli oggetti e la loro distribuzione spettrale di energia, riconoscendo dettagli invisibili a un’analisi singola. Nei test, ha raggiunto il 99,7% di accuratezza nella distinzione delle stelle rispetto ai dati di Gaia, correggendo persino errori dei vecchi cataloghi. Alcuni oggetti, in precedenza etichettati come stelle, sono stati riclassificati come galassie.

L’innovazione però non è solo tecnica, ma strategica per il futuro dell’astronomia. Le prossime campagne osservative produrranno miliardi di rilevazioni. Senza strumenti rapidi e affidabili, gran parte di queste informazioni rischierebbe di rimanere inutilizzata. L’AI, pur non sostituendo la spettroscopia, funziona come un filtro intelligente. Individua i candidati più interessanti, segnala oggetti rari e riduce drasticamente i tempi di analisi.

Il team cinese non si ferma qui. Nuovi aggiornamenti puntano a rendere l’algoritmo più sensibile agli oggetti deboli e compatibile con diversi telescopi. Tale evoluzione è fondamentale. Proprio perché il futuro dell’osservazione del cosmo si gioca sulla capacità di trasformare dati immensi in scoperte concrete. In un’era in cui la velocità di analisi è determinante, l’intelligenza artificiale diventa l’alleato principale per esplorare gli angoli più remoti dell’universo.