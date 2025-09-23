Adobe Firefly si potenzia con Ray3: video HDR cinematografici generati in pochi secondi

Adobe

Adobe continua a trasformare Firefly in un hub creativo universale per l’intelligenza artificiale. Con l’arrivo di Ray3, il modello video sviluppato da Luma AI, i creativi hanno ora a disposizione uno strumento capace di generare clip di dieci secondi in HDR, caratterizzate da contrasti ricchi, luci vivide e ombre profonde. Il risultato? Sequenze dall’aspetto cinematografico, pronte a inserirsi in progetti professionali senza necessità di lunghi ritocchi preliminari.

Video generativi che non sembrano più esperimenti

Rispetto alle soluzioni viste in passato, Ray3 si distingue per la capacità di:

mantenere la coerenza dei personaggi, anche all’interno di prompt complessi,

produrre movimenti naturali della camera e delle figure,

adattarsi a diversi stili narrativi, dal dinamico inseguimento urbano alla scena intimista in un paesaggio remoto.

Un regista, ad esempio, può testare un’inquadratura complessa prima di girarla realmente, mentre un content creator può generare in pochi istanti b-roll, transizioni o sfondi per reel e tutorial.

Workflow integrato in Creative Cloud

Come tutti i contenuti Firefly, anche i video Ray3 possono essere:

sincronizzati con Creative Cloud,

rifiniti in Premiere Pro o After Effects,

accompagnati da Content Credentials, la firma digitale che certifica l’uso dell’IA e tutela la trasparenza creativa.

Un dettaglio importante: Adobe non utilizza i contenuti generati per addestrare nuovi modelli, garantendo agli utenti il pieno controllo sul proprio materiale creativo.

HDR e realismo come standard

Ray3 supporta la generazione di video in HDR, avvicinando la qualità delle produzioni AI agli standard richiesti nel cinema e nelle produzioni di fascia alta. L’impatto si nota soprattutto:

nei contrasti più bilanciati,

nella fedeltà dei colori,

nella resa delle condizioni di luce difficili, come i controluce o le scene notturne.

Firefly diventa il cuore dei modelli AI

L’integrazione di Ray3 non è un caso isolato, ma parte di una strategia più ampia: Adobe Firefly sta diventando la piattaforma centrale per i modelli AI più richiesti nel mondo creativo. Oltre ai modelli proprietari, sono già disponibili quelli sviluppati da partner come OpenAI, Runway, Ideogram, Pika, Black Forest Labs e Google. Nel prossimo futuro arriveranno anche le integrazioni di Moonvalley e Topaz Labs. Solo lo scorso mese, ad esempio, è stato introdotto Gemini 2.5 Flash Image di Google, noto come “Nano Banana”, destinato a Photoshop.