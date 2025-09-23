Amazon da SOGNO: offerta assurda con la promo su POCO M7 Pro

Occasione assolutamente da non perdere su Amazon per tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare POCO M7 Pro, difatti può essere vostro con un investimento importante rispetto al listino iniziale, riuscendo allo stesso tempo a abbassare di molto il livello di spesa da sostenere.

Lo smartphone, disponibile sul mercato da poco tempo, viene caratterizzato dalla presenza di un peso di 190 grammi che risulta essere perfettamente allineato e standardizzato con i prodotti nel 2025, oltre a dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 millimetri di spessore. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un AMOLED con densità di 395 ppi che può raggiungere anche 120Hz di refresh rate, per la massima fluidità nella maggior parte degli ambiti e campi di utilizzo.

Il processore installato al suo interno non è altro che il bellissimo MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un SoC di fascia media che offre più che discrete prestazioni generali con i suoi otto-core e la frequenza di clock 2,5GHz, al cui fianco si trova la solita IMG BXM-8-256, oltre a 8GB di RAM ed una memoria interna che varia in relazione alla variante selezionata (fino ad un massimo di 256GB, ma non è espandibile).

Amazon da sogno, gli sconti sono irresistibili anche su POCO M7 Pro

Volete risparmiare sull’acquisto dello smartphone? siete nel posto giusto, in questi giorni POCO M7 Pro può essere vostro con un investimento finale corrispondente a soli 179,90 euro, una spesa veramente bassissima per un prodotto che comunque qualitativamente è di livello superiore. Potete ordinarlo subito premendo qui, ricordando la solita garanzia legale della durata di 24 mesi e anche il suo essere sbrandizzato.