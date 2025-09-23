WhatsApp: la super truffa Telegram arriva anche sull’app Meta

Al giorno d’oggi, la mole di utenti presente su WhatsApp è davvero senza precedenti, la nota piattaforma di messaggistica infatti annovera un numero di account attivi che ha abbondantemente superato quota 2 miliardi, continuando a crescere senza dare segni di rallentamento, un dettaglio sicuramente glorioso e importante per l’applicazione conquistato nell’ultimo decennio con aggiornamenti mirati e costanti, ma che purtroppo ha attirato anche un fenomeno che sfortunatamente esiste dalla nascita del web, stiamo parlando delle truffe online, un problema vecchio come il mondo digitale ma che purtroppo continua ad affliggere davvero tantissime persone.

I truffatori infatti sanno bene che utilizzare WhatsApp può rappresentare una svolta positiva per i loro affari poiché gli permette di contattare molte più persone rispetto alla norma aumentando statisticamente le probabilità di successo, l’obiettivo invece rimane sempre invariato poiché i truffatori cercano di impossessarsi di credenziali di accesso sensibili o direttamente dei risparmi delle vittime, anche in Italia il problema non manca e anzi colpisce costantemente chiunque capiti a tiro.

L’ultima truffa che adesso colpisce tramite WhatsApp è una vecchia conoscenza che eravamo abituati a vedere su Telegram, scopiamo insieme come funziona in modo da non cascarci e anzi difenderci al meglio.

La truffa del gruppo di lavoro

La truffa inizia in modo abbastanza banale, si viene aggiunti all’interno di un gruppo dove viene proposto a chi legge di guadagnare denaro facilmente svolgendo piccoli compiti molto banali, si parla infatti di mettere like ad alcuni video e dopo aver raggiunto un certo quorum si riceve un bonifico di qualche euro come premio, questa strategia serve a conquistare la fiducia della vittima per poi proporle di inviare qualche centinaio di euro ai truffatori che promettono di restituire la somma aumentata a dismisura, la truffa è proprio questa poiché non appena inviati i soldi i truffatori insieme alla somma sparirebbero in pochi secondi senza lasciarvi la possibilità di recuperare il denaro perduto.