WhatsApp: se vi aggiungono in questo gruppo potrebbero derubarvi

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo come potete immaginare da soli e WhatsApp, la piattaforma infatti annovera un bacino di account che supera tranquillamente i 2 miliardi e continua a crescere senza sosta, il merito e tutto ovviamente del team di sviluppo che riempie l’applicazione di tutte quelle funzionalità che concorrono a renderla quella che è oggi.

Nonostante si tratti di un traguardo davvero senza precedenti, tutto ciò non è esente da controindicazioni, nello specifico queste ultime risiedono non tanto nell’applicazione in sé che non ha responsabilità bensì negli utenti che scelgono di utilizzare l’applicazione in modo improprio e scorretto, questi utenti, come potete immaginare da soli sono i truffatori, questi ultimi infatti hanno capito che WhatsApp può rappresentare un ottimo spiraglio di accesso ad un bacino di possibili prede impressionante, di conseguenza le truffe su WhatsApp sono all’ordine del giorno anche qui in Italia.

Ecco perché oggi vi raccontiamo la nuova truffa che sta martoriando tutti quanti in modo da spiegarvi come difendervi nel migliore dei modi, ovviamente l’attenzione e lo scetticismo sono necessari.

Il falso gruppo YouTube

La truffa si presenta molto facilmente a chiunque tramite degli utenti che si spacciano per dei partner di YouTube, questi ultimi infatti vi aggiungeranno dal nulla all’interno di un gruppo dentro il quale vi verrà proposto un guadagno facile e immediato in cambio di alcuni piccoli compiti da svolgere, un occhio attento può notare subito che si tratta di una truffa dal momento che i messaggi all’interno del gruppo sembrano falsi e scritti da un bot piuttosto che da un essere umano, come se non bastasse questi messaggi sono spesso ripetuti e privi di senso, quando però vi scriveranno realmente i truffatori, questi ultimi dapprima vi pagheranno veramente ma poi vi chiederanno di inviare una somma di denaro cospicua con la promessa di restituirvela aumentata in valore, la truffa scatta proprio in quel momento poichè che non appena inviati i soldi i truffatori spariranno nel nulla.