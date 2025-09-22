Ad
AmazonNewsOfferte

Amazon lancia lo sconto FOLLE: monitor da gaming AOC a soli 99 euro

99 euro per l'acquisto di un monitor da gaming AOC sono davvero pochissimi su Amazon.

scritto da Denis Dosi
Amazon lancia lo sconto FOLLE: monitor da gaming AOC a soli 99 euro

Nuova promozione assolutamente da non perdere di vista su Amazon, gli utenti oggi si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un monitor AOC da gaming a soli 99 euro, rappresentando la perfetta occasione per essere sicuri di spendere pochissimo e godere di prestazioni nettamente superiori alla media.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è l’AOC 27G4XED, una variante da 27 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione in FullHD, perfetta per la maggior parte degli scopi, oltre comunque a un refresh rate a 180Hz, ottimo per godere della massima fluidità possibile di ogni gioco (e non solo), e un tempo di risposta di 1 millisecondo. Il supporto a AMD FreeSync Premium e G-Sync, lo rendono adatto a schede grafiche AMD e NVIDIA, aprendo le porte di una versatilità comunque inattesa per la fascia di prezzo di posizionamento.

Nella parte posteriore del device, realizzata in plastica non di altissima qualità (e comprensibile a meno di 100 euro), si possono trovare connettori di vario genere, tra cui comunque HDMI 2.0 e anche DisplayPort 1.4, peccato per l’assenza di una porta HDMI 2.1.

Ricevete gratis ogni giorno le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, iscrivendovi subito al canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, la promozione è folle sul monitor AOC

Un monitor AOC a basso costo vi attende su Amazon, dove oggi vi ritrovate a poter spendere relativamente poco sull’acquisto di questo prodotto, difatti in vendita ad un prezzo finale di soli 99 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Offerta
AOC Gaming 27G4XED 27 Zoll FHD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 schwarz, 27 pollice FHD, Fixed stand
AOC Gaming 27G4XED 27 Zoll FHD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 schwarz, 27 pollice FHD, Fixed stand
    99,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Inutile dire che il dispositivo in questione viene spedito direttamente da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochissimi giorni dall’acquisto, e la possibilità comunque di effettuare (eventualmente) il reso entro 14 giorni. La garanzia copre i difetti di fabbrica ed ha una durata di 2 anni dalla data di ricezione.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.