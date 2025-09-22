Amazon lancia lo sconto FOLLE: monitor da gaming AOC a soli 99 euro

Nuova promozione assolutamente da non perdere di vista su Amazon, gli utenti oggi si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un monitor AOC da gaming a soli 99 euro, rappresentando la perfetta occasione per essere sicuri di spendere pochissimo e godere di prestazioni nettamente superiori alla media.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è l’AOC 27G4XED, una variante da 27 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione in FullHD, perfetta per la maggior parte degli scopi, oltre comunque a un refresh rate a 180Hz, ottimo per godere della massima fluidità possibile di ogni gioco (e non solo), e un tempo di risposta di 1 millisecondo. Il supporto a AMD FreeSync Premium e G-Sync, lo rendono adatto a schede grafiche AMD e NVIDIA, aprendo le porte di una versatilità comunque inattesa per la fascia di prezzo di posizionamento.

Nella parte posteriore del device, realizzata in plastica non di altissima qualità (e comprensibile a meno di 100 euro), si possono trovare connettori di vario genere, tra cui comunque HDMI 2.0 e anche DisplayPort 1.4, peccato per l’assenza di una porta HDMI 2.1.

Amazon, la promozione è folle sul monitor AOC

Un monitor AOC a basso costo vi attende su Amazon, dove oggi vi ritrovate a poter spendere relativamente poco sull’acquisto di questo prodotto, difatti in vendita ad un prezzo finale di soli 99 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Inutile dire che il dispositivo in questione viene spedito direttamente da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochissimi giorni dall’acquisto, e la possibilità comunque di effettuare (eventualmente) il reso entro 14 giorni. La garanzia copre i difetti di fabbrica ed ha una durata di 2 anni dalla data di ricezione.