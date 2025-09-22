Vodafone lancia un’offerta speciale con rete fissa e mobile

Vodafone si impone nel mercato con una nuova promozione che unisce rete fissa e mobile in un’unica soluzione. La proposta è disponibile solo online fino al 18 settembre e prevede un vantaggio immediato. Essa infatti regala un buono regalo Amazon.it da 100€ riservato a chi attiva la linea fissa tramite il sito ufficiale o con la formula “Ti richiamiamo noi”.

L’offerta include Internet senza limiti con velocità fino a 2,5Gigabit al secondo, modem con Wi-Fi ottimizzato e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. A completare il tutto c’è una SIM voce e dati con giga e minuti illimitati, oltre a 200 SMS compresi. Il costo è di 23,95€ al mese, senza vincoli di permanenza né spese di attivazione per la rete fissa. L’attivazione della SIM prevede invece un costo unico di 10€.

Vodafone unisce rete fissa e mobile in un piano flessibile

Il punto di forza della promozione è la possibilità di integrare i servizi di rete fissa con quelli mobili, trasformando la connessione domestica in un ecosistema completo. Dopo l’attivazione della fibra, Vodafone ricontatta l’utente per proporre la SIM mobile abbinata, dal prezzo di 9,95€ al mese. In questo modo è possibile usufruire dei benefici del programma Infinito Insieme, che consente di associare fino a sei SIM e attivare giga illimitati in 5G per tutta la famiglia.

Un ulteriore vantaggio riguarda i clienti Vodafone già attivi sul mobile. In questo caso infatti la linea fissa viene scontata di 4€ al mese, abbassando ulteriormente il costo complessivo.

Per aderire all’offerta bastano pochi dati, quali carta d’identità, codice fiscale e, se necessario, il codice di migrazione per mantenere il vecchio numero. L’intero processo può essere gestito online, senza burocrazia complessa né tempi di attesa lunghi. Una volta completata l’attivazione, il buono Amazon viene inviato via mail con istruzioni precise per l’utilizzo. Vodafone sottolinea anche i vantaggi tecnologici della propria rete, come copertura stabile, velocità elevata e sicurezza dei dati. La compagnia mira così a consolidare la sua immagine di operatore affidabile, capace di unire prestazioni tecniche con promozioni convenienti.