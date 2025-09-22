Ad
Intel rassicura: Arc GPU restano dopo l’accordo con Nvidia

Nonostante la collaborazione con Nvidia, Intel conferma che la sua linea Arc non verrà abbandonata: cosa sappiamo e cosa aspettarci.

scritto da Rosalba Varegliano
Quando due giganti come Intel e Nvidia decidono di collaborare, è normale che salti fuori un mare di dubbi. In particolare, gli appassionati e i gamer si domandano se la novità — quella di integrare RTX GPU nei futuri chip Intel — significhi la fine delle Arc. La risposta ufficiale è chiara: no, Arc non sparisce. Anzi, Intel sottolinea che la partnership è pensata come complemento al portfolio attuale, non come sostituto.

Il punto è che l’impegno verso Arc esiste ancora, e non è solo una promessa per placare i timori. Intel ha confermato che proseguirà con il suo progetto Arc, con GPU discrete così come le GPU integrati nei processori come Panther Lake e Nova Lake. Ci sarà ancora spazio per Arc nei laptop, per gli utenti che cercano grafica integrata performante, e nei segmenti meno sofisticati, dove non tutti hanno bisogno di un’elevata qualità grafica.

Cosa cambia e cosa resta dopo l’accordo tra Nvidia e Intel

Questa collaborazione con Nvidia permetterà a Intel di offrire nuove tipologie di chip che integrano le GPU RTX nei SoC, grazie a tecnologie come NVLink, ma questo non significa che le Arc verranno messe da parte. Sono destinate a restare importanti, soprattutto nei casi dove serve un equilibrio tra prestazioni grafiche, efficienza energetica e prezzo ragionevole: nei dispositivi portatili, nei notebook e in segmenti più accessibili.

Le GPU Arc meno potenti continuano ad esserci nel mercato del gaming e le Arc Xe integrate nei nuovi processori sono confermate nella roadmap. Intel non ha ancora rivelato ogni dettaglio su come si evolveranno le cose a lungo termine, ma ha ribadito che non ci sarà una sorta di abbandono. È probabile che nei modelli premium o nelle soluzioni di fascia alta possa essere più evidente un mix tra Arc e le nuove soluzioni nate dal sodalizio con Nvidia, ma questo non implica che Arc sparirà: piuttosto, potrebbe adattarsi.

La sfida più grande resta sempre quella del software, dei driver e dell’ottimizzazione: restare competitivi richiede non solo hardware, ma supporto continuo, compatibilità con giochi ed efficienza nelle prestazioni anche nelle condizioni più impegnative. E su questo fronte, Intel ha dimostrato di voler mantenere gli impegni presi.

Alla fine, per chi tiene all’integrazione di GPU Arc, il messaggio è positivo: l’accordo con Nvidia apre nuove porte, ma non cancella il passato né nega il presente. Arc resta un capitolo importante del piano Intel, con le sue differenze, i suoi pregi e — sì — con la sua sfida personale per crescere in un mercato molto competitivo.

