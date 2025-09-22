Lyca Mobile: 150GB in 5G con una promo pazzesca, ecco il super prezzo

Nel panorama degli operatori virtuali si fa largo una nuova proposta che punta a unire semplicità e convenienza. Lyca Mobile ha annunciato una tariffa che non passa inosservata: un pacchetto con minuti e SMS illimitati, 150 giga in 5G e un prezzo bloccato per sempre a 5,99 € al mese. Una combinazione pensata per attrarre un pubblico ampio, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza.

Lyca Mobile e la nuova offerta: tanti giga e costo fisso

La forza di questa promozione sta nella chiarezza e nel rapporto qualità-prezzo. Ogni mese si hanno a disposizione 150 giga per navigare, con accesso al 5G incluso senza costi extra. Questo significa poter contare su velocità elevate per streaming, gaming, download e videoconferenze, rendendo l’offerta adatta anche a chi utilizza lo smartphone per lavoro o studio.

Minuti e SMS illimitati completano il pacchetto, garantendo libertà totale nella comunicazione con amici, familiari e colleghi. Il prezzo di 5,99 € al mese è valido “per sempre”, una garanzia importante in un periodo in cui molti utenti temono rimodulazioni improvvise.

Due mesi gratis e attivazione aperta a tutti

Un altro punto di forza è la possibilità di usufruire di due mesi in omaggio: chi attiva la promozione paga quindi a partire dal terzo mese, risparmiando l’equivalente di quasi 12 €. Questa scelta di Lyca Mobile è un chiaro segnale di voler abbattere ogni barriera di ingresso per i nuovi clienti.

A differenza di molte altre offerte sul mercato, non esistono vincoli sul gestore di provenienza. Possono attivare la promo tutti gli utenti, che arrivino da operatori tradizionali come TIM, Vodafone e WindTre oppure da altri virtuali. Questa apertura la rende accessibile anche a chi vuole semplicemente passare a un piano più conveniente senza complicazioni.

Con questo mix di prezzo basso, 5G incluso e due mesi gratuiti, Lyca Mobile si propone come una delle opzioni più aggressive sul mercato, ideale per chi desidera molti giga e costi certi ogni mese.