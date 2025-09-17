LycaMobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€

LycaMobile ha appena lanciato una promozione pensata per chi vuole restare sempre connesso senza complicazioni. L’offerta si rivolge a chi porta il proprio numero da un altro operatore, attivandosi subito dopo l’approvazione della registrazione, con la possibilità di usufruire dei primi due rinnovi completamente gratis. In pratica, si paga il primo mese solo 5,99 euro e si naviga e chiama liberamente per tre mesi, prima di iniziare i rinnovi a prezzo pieno.

LycaMobile: piano 5G completo con attivazione e primi mesi gratuiti

Il cuore dell’offerta è la connessione 5G, pensata per chi vuole navigare veloce e senza limiti. Con 150 GB a disposizione ogni mese, minuti e SMS illimitati e 8 GB per l’uso in roaming in Unione Europea, il pacchetto permette di usare smartphone e tablet senza pensieri, sia per lavoro sia per svago. La SIM LycaMobile supporta il servizio VoLTE, garantendo chiamate chiare e rapide sui dispositivi compatibili 4G, mentre la navigazione in 5G funziona ovviamente solo se il dispositivo è abilitato e sotto copertura della rete Lyca.

Attivare l’offerta è semplice e immediato, completamente online. Una volta completata la registrazione, il cliente riceve un messaggio di conferma prima di poter usare la SIM, oppure può verificare lo stato dell’attivazione chiamando il *137#. La gestione del piano e dei rinnovi richiede solo una carta di credito o di debito valida, e la prima ricarica deve coprire almeno il costo minimo per attivare e mantenere il piano. In caso di credito insufficiente, LycaMobile concede fino a 90 giorni per completare il rinnovo automatico senza perdere l’offerta.

Si tratta di un’opzione pensata per un uso personale, non commerciale, e soggetta alla Fair Use Policy per il roaming, disponibile sul sito ufficiale. La compagnia si riserva il diritto di modificare i termini dell’offerta o di ritirarla con un preavviso ragionevole, mantenendo comunque chiari i diritti dei clienti.

In sostanza, LycaMobile punta a rendere la connettività accessibile, veloce e senza complicazioni. Grazie alla SIM 5G e a un piano che bilancia traffico dati abbondante e chiamate illimitate, chiunque può sentirsi sempre connesso in Italia e in Europa, con la sicurezza di un’attivazione immediata e di due mesi di rinnovo gratuito.