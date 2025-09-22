Ad
CoopVoce: ottieni 200GB al mese con soli 7,90€, ecco la promo migliore

È questa volta CoopVoce a fare il vuoto dietro di sé nel mondo dei gestori mobili virtuali e non solo grazie alla sua offerta straordinaria

scritto da Felice Galluccio
Il mercato mobile italiano si arricchisce di una nuova proposta interessante, pensata per chi cerca grandi quantità di dati e costi contenuti. CoopVoce ha infatti lanciato EVO 200, una promozione che vuole competere con le offerte top di gamma dei principali operatori e attirare chi è pronto a cambiare gestore. L’obiettivo è chiaro: offrire una combinazione di convenienza, trasparenza e bonus che difficilmente passano inosservati.

EVO 200: minuti, SMS e giga senza pensieri

La nuova EVO 200 include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga di traffico in 4G ogni mese. Il costo è di 7,90 € al mese e, aspetto non trascurabile, è garantito “per sempre”, senza aumenti futuri. Si tratta di un dettaglio importante per chi desidera una tariffa stabile nel tempo, senza sorprese.

L’attivazione dell’offerta è completamente gratuita, un vantaggio per chi non vuole spendere cifre aggiuntive al momento del passaggio. Inoltre, CoopVoce premia i clienti che scelgono di attivare il servizio Rinnovo Facile: grazie a questa opzione, che permette di ricaricare in automatico e non rischiare sospensioni, si ricevono 20 € di bonus da usare anche per il credito residuo.

Un’opportunità da cogliere entro fine settembre

EVO 200 è disponibile fino al 30 settembre, una scadenza che incentiva a valutare l’attivazione in tempi brevi. Con 200 giga mensili, la promozione si adatta perfettamente a chi utilizza lo smartphone per streaming, social network, lavoro da remoto e videochiamate. L’assenza di vincoli o costi nascosti rende l’offerta particolarmente competitiva nel panorama delle soluzioni mobile sotto i 10 €.

Con EVO 200, CoopVoce si posiziona come alternativa seria ai grandi operatori, puntando su un pacchetto completo e un prezzo chiaro. Per chi cerca una tariffa con tanti giga, minuti e SMS inclusi, questa proposta rappresenta una delle opzioni più solide del momento.

