TicWatch Pro 5 Enduro: la batteria sembra “infinita”

Il mercato degli smartwatch ha visto una crescente attenzione verso l’autonomia, spesso limitata a poche decine di ore dai modelli più diffusi. In tale contesto, il TicWatch Pro 5 Enduro di Mobvoi si distingue come un dispositivo capace di combinare prestazioni elevate e durata della batteria ben superiore alla media. Il centro di tale dispositivo risiede nella sua architettura a doppio display. Il pannello principale AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel assicura un’esperienza visiva nitida e interattiva. Mentre il display Transflective è sempre visibile a bassissimo consumo. Tale sistema consente di raggiungere fino a 90 ore di autonomia in modalità Smart. E fino a 45 giorni in modalità Essential.

TicWatch Pro 5 Enduro: ecco le caratteristiche del nuovo smartwatch

Il dispositivo monta il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1, supportato da 2GB di RAM e 32GB di storage. Una configurazione che assicura fluidità nell’uso quotidiano di Wear OS 3.5. La robustezza è garantita da resistenza 5ATM, certificazione MIL-STD-810H e vetro zaffiro a protezione del display principale.

Riguardo le funzioni, il TicWatch Pro 5 Enduro offre un monitoraggio completo. Ciò grazie a sensori per la frequenza cardiaca 24/7, la saturazione dell’ossigeno e la qualità del sonno. Le oltre 110 modalità di allenamento permettono di seguire attività sportive diverse. Mentre il GPS multi-satellite consente tracciamenti precisi anche senza l’uso dello smartphone.

Il TicWatch Pro 5 Enduro rappresenta un passo importante verso smartwatch più autonomi e resistenti. In tal modo l’azienda dimostra che è possibile unire prestazioni, design e autonomia senza compromessi. Tale strategia si inserisce in un contesto in cui gli indossabili puntano sempre più a un equilibrio tra tecnologia avanzata e praticità quotidiana. Al momento, lo smartwatch è disponibile su Amazon a 107,99 euro. Con un calo significativo rispetto ai 143,99 euro degli ultimi trenta giorni e un sorprendente 70% rispetto al prezzo di lancio di 359 euro. Ciò rende il dispositivo accessibile a una platea più ampia di utenti senza rinunciare alle caratteristiche premium.