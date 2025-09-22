Android: il sideloading presto richiederà verifica online per gli sviluppatori

Android 16

Chi ha sempre apprezzato Android per la sua libertà ricorderà bene il sideloading: la possibilità di installare app da fonti esterne al Play Store, scaricare APK da siti, usarle come si vuole. È una feature che fornisce grande flessibilità, ma allo stesso tempo espone a rischi, soprattutto per malware e app malevoli. Adesso Google sta per cambiare le regole del gioco, introducendo un nuovo requisito: la verifica dell’identità per gli sviluppatori che desiderano distribuire app tramite sideloading o store alternativi su dispositivi certificati Android.

Nei prossimi anni, a partire da settembre 2026 in paesi come Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia, diventerà obbligatorio per chi sviluppa app esterne al Play Store fornire dati personali come nome legale, indirizzo, email e numero di telefono, e in alcuni casi anche un documento di identità ufficiale. Questa misura sarà poi estesa globalmente dal 2027. L’idea è quella di introdurre un controllo “online”, ovvero un sistema automatico in cui Google possa accertare che lo sviluppatore sia davvero chi dichiara di essere, per evitare che chi diffonde app dannose possa sparire, cambiare identità e ricominciare.

Benefici, timori e cosa cambia per gli utenti

Questo cambiamento certamente porta vantaggi concreti: dovrebbe rendere più difficile la diffusione di app malevole, truffaldine o ingannevoli. Se lo sviluppatore deve essere verificato, c’è maggiore responsabilità su chiunque voglia creare e distribuire app. Per gli utenti meno esperti, sarà una protezione in più: meno rischi di scaricare qualcosa che sembri innocuo ma poi si riveli pericoloso.

D’altro lato, non tutti sono contenti. Questa verifica identitaria può essere vista come una limitazione della libertà, specie per sviluppatori indipendenti, hobbisti, o chi crea software open source che non vuole mettere in mostra dati personali. C’è anche il rischio che certe app “di nicchia” o vecchie non vengano più rese disponibili con la stessa facilità, se lo sviluppatore non vuole o non può fare la verifica. Alcuni temono che Android stia diventando, poco a poco, più simile all’ecosistema chiuso che contrapponevano, con meno possibilità di installare tutto quello che si vuole.

Per te utente normale, il cambiamento potrebbe non essere immediatamente visibile: se usi solo il Play Store, nulla cambia. Se invece ami provare app che non sono lì dentro, o sei abituato a scaricare APK, potresti trovare delle barriere nuove: app che non si installano perché dallo sviluppatore non verificato, notifiche di errore, messaggi che spiegano che serve una verifica prima di procedere.

Alla fine, questo è un compromesso: più sicurezza, certamente, ma anche meno libertà nel modo in cui Android permette di gestire installazioni esterne. Google punta a un ambiente più sicuro, con minori rischi, ma la sfida sarà non perdere il senso di apertura che molti utenti hanno sempre amato del sistema.