Gemini, l’app si rinnova: arriva il nuovo design della barra dei prompt con il menu Strumenti

Gemini

Google continua a raffinare l’esperienza utente di Gemini, la sua app di intelligenza artificiale, introducendo un aggiornamento che cambia radicalmente il modo di interagire con i prompt. Dopo la fase di test sul web, il nuovo design è ora in distribuzione stabile su Android e iOS, portando maggiore chiarezza e accessibilità.

Meno disordine, più chiarezza

La novità più evidente è la scomparsa dei “chips” – quei pulsanti rapidi che suggerivano azioni predefinite – e del classico pulsante a tre puntini accanto all’icona “+”. Al loro posto debutta il menu Strumenti, rappresentato da un’icona compatta già familiare agli utenti di Chrome.

Toccando l’icona si apre un pannello minimale, senza icone ma solo con descrizioni testuali, che raccoglie le funzioni avanzate di Gemini. L’interazione è accompagnata da un feedback aptico, a conferma della volontà di Google di rendere l’esperienza non solo più ordinata, ma anche più “fisica” e percepibile al tatto.

Le funzioni integrate nel menu Strumenti

Il nuovo pannello permette di accedere rapidamente a un set di strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale, tra cui:

Creazione di video con Veo

Generazione di immagini

Ricerca approfondita

Canvas per la visualizzazione delle idee

Guided Learning, modalità pensata per l’apprendimento assistito

Questa semplificazione dell’interfaccia mira a ridurre i tocchi accidentali e a rendere l’app più intuitiva, soprattutto per chi la utilizza per la prima volta.

I suggerimenti predefiniti

Nella schermata iniziale, subito sotto il messaggio di benvenuto, compaiono ora i suggerimenti rapidi: azioni come creare un’immagine, scrivere un testo, realizzare un progetto o avviare una ricerca avanzata. Questi rimangono visibili fino a quando l’utente non inizia a digitare nella barra dei prompt, offrendo così un punto di partenza immediato.

L’aggiornamento è già in fase di rollout stabile e punta a unificare l’esperienza tra web e mobile. L’obiettivo di Google è chiaro: trasformare Gemini in un hub centrale per creatività, informazione e produttività, con un’interfaccia più ordinata e accessibile.