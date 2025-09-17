Google Pixel Watch 4 porta l’SOS satellitare al polso: ecco come è stato possibile

Pixel Watch 4

Il Google Pixel Watch 4 LTE è il primo smartwatch a integrare in modo nativo le comunicazioni satellitari per le emergenze, una funzione finora riservata agli smartphone di ultima generazione o a dispositivi con hardware ben più ingombrante. Google ha raccontato le sfide tecniche e i test sul campo che hanno portato alla nascita di Satellite SOS, spiegando perché questa novità può rappresentare un punto di svolta per la sicurezza personale.

Un progetto complesso per un dispositivo compatto

Portare il collegamento satellitare su un orologio intelligente non è stato semplice. A differenza degli smartphone, uno smartwatch non può mantenere attive tutte le connessioni (Wi-Fi, Bluetooth, GPS e rete cellulare) mentre tenta di stabilire il contatto con un satellite. Le dimensioni ridotte hanno imposto al team di ripensare completamente antenne, consumi energetici e gestione delle reti.

Per superare il limite, Google ha sviluppato un sistema di fallback intelligente. Quando una chiamata di emergenza al 911 o ai servizi locali non riesce tramite la rete LTE, il Pixel Watch 4 passa automaticamente al collegamento satellitare. A quel punto l’utente segue una procedura guidata, con domande rapide per raccogliere informazioni di base da inviare ai soccorritori.

Interfaccia dedicata all’emergenza

Una volta attivato, lo smartwatch entra in una modalità speciale. Tutte le app vengono sospese per lasciare spazio esclusivamente alla gestione della chiamata di emergenza. L’orologio mostra istruzioni visive, emette segnali sonori e fornisce feedback aptico, così da aiutare l’utente a orientare correttamente il dispositivo verso il satellite anche in condizioni di scarsa visibilità o forte stress.

La sessione si conclude solo quando l’utente conferma l’arrivo dei soccorsi o la fine della necessità di assistenza. L’approccio è stato progettato per ridurre al minimo i passaggi e aumentare la chiarezza in momenti concitati.

Test in scenari reali

Il team ha condotto prove in diversi ambienti critici: dai parchi nazionali statunitensi a sessioni di whale watching, fino a escursioni in zone con condizioni meteo difficili e copertura cellulare limitata. L’obiettivo era garantire l’affidabilità del sistema anche nelle situazioni peggiori, simulando scenari che vanno oltre le avventure estreme, come ad esempio un incidente stradale in un’area senza rete LTE.

Sharath Ananth, ingegnere capo del progetto, ha sottolineato che la funzione non è pensata solo per gli esploratori, ma per chiunque possa trovarsi improvvisamente senza copertura. La possibilità di chiedere aiuto dal polso, senza dipendere dal telefono, può fare la differenza in caso di emergenza.

Alla base di Satellite SOS c’è anche un hardware specifico. Il Pixel Watch 4 utilizza lo Snapdragon W5 Gen 2 di Qualcomm, il primo chip per indossabili compatibile con le reti NB-NTN (Narrowband Non-Terrestrial Network) sviluppate da Skylo. Queste reti permettono la messaggistica satellitare a basso consumo, requisito essenziale per un dispositivo così piccolo. Non si tratta quindi di un adattamento parziale, ma di una piattaforma costruita appositamente per supportare la comunicazione satellitare su smartwatch.