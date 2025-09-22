Samsung Galaxy S22 riceve le patch di settembre 2025, ma non One UI 8 (per ora)

Xiaomi event

Chi sceglie uno smartphone Samsung lo fa anche per la garanzia di un supporto software costante, che nel tempo è diventato uno dei tratti distintivi del colosso coreano. Nelle scorse ore è stato avviato il rilascio delle patch di sicurezza di settembre 2025 per la serie Galaxy S22, un aggiornamento leggermente in ritardo rispetto alla consuetudine mensile, ma giustificato dall’intenso lavoro degli sviluppatori sulla prossima One UI 8.

Il nuovo aggiornamento per Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Il firmware distribuito porta la sigla S90*BXXSIFYI3 ed è già disponibile per Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Il pacchetto ha un peso di circa 300 MB e introduce correzioni significative:

60 vulnerabilità relative al sistema operativo Android

25 falle di sicurezza legate a One UI

L’obiettivo è garantire un livello di protezione più elevato, andando a rafforzare la stabilità complessiva del sistema in attesa dei futuri aggiornamenti più corposi.

Disponibilità e rilascio graduale

Al momento le patch di settembre sono arrivate sui modelli distribuiti in Belgio e Olanda, ma come da tradizione l’update verrà esteso progressivamente anche agli altri mercati europei, Italia inclusa. Chi non volesse attendere la notifica automatica può sempre verificare manualmente la disponibilità: basta andare su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. In questo modo è possibile forzare la ricerca e installare subito l’aggiornamento, se già disponibile per il proprio dispositivo.

E One UI 8?

Se da un lato le patch garantiscono sicurezza e stabilità, dall’altro l’attenzione degli utenti è tutta rivolta a One UI 8, la prossima grande versione dell’interfaccia Samsung. Al momento l’aggiornamento è in fase di finalizzazione per la serie Galaxy S25 e per i Galaxy S24, che saranno i primi a riceverlo. Per i possessori di Galaxy S22, invece, ci sarà ancora da aspettare: la distribuzione dovrebbe partire nei primi mesi del 2026, con un rollout graduale a seconda delle varianti e delle regioni.