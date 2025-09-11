Finalmente Galaxy Z Flip5 avrà la One UI 8 Beta

Samsung ha dato il via al rilascio della One UI 8 in versione beta per il Galaxy Z Flip5, il pieghevole compatto presentato nell’agosto 2023. Nonostante siano passati più di due anni dal lancio, lo smartphone continua a essere attuale, grazie soprattutto al processore Snapdragon 8 Gen 2. Un chip che si è distinto per efficienza energetica e prestazioni bilanciate.

L’aggiornamento stabile sul Galaxy Z Flip5 arriverà più avanti poiché per ora è riservata ai soli mercati principali. Ma la direzione è tracciata anche per l’Europa.

La nuova interfaccia One UI 8 si basa su Android 16 e porta con sé diverse funzionalità inedite, miglioramenti grafici e le patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2025. La versione beta è già disponibile in Corea del Sud, ma il rollout dovrebbe estendersi presto anche a Stati Uniti, Regno Unito e India. Come da tradizione, l’Italia non rientra tra i Paesi coinvolti nel programma beta, almeno per ora.

Samsung non ha diffuso una lista ufficiale delle novità introdotte, ma le prime segnalazioni parlano di un’interfaccia più fluida e di nuove opzioni per la personalizzazione. Trattandosi di una prima beta, non mancano i bug. Per questo si consiglia l’installazione solo a utenti esperti, in grado di effettuare backup e gestire eventuali problemi.

Chi sperava in un arrivo immediato della beta anche in Italia dovrà pazientare. Samsung, come accade spesso, limita inizialmente il programma ai mercati principali, dove può raccogliere feedback rapidi da un’utenza più ampia e abituata al testing. In ogni caso, la versione stabile della One UI 8 arriverà anche sui dispositivi europei, ma probabilmente non prima di novembre o dicembre.

Il Galaxy Z Flip5 sembra pronto ad accogliere il passaggio senza problemi. L’hardware è ancora competitivo, lo schermo pieghevole rimane uno dei più solidi sul mercato e l’autonomia è ben gestita dal chip Snapdragon. Con l’arrivo della nuova interfaccia, Samsung dimostra di voler prolungare il ciclo vitale dei suoi dispositivi, offrendo aggiornamenti anche a modelli non recentissimi.

Per chi possiede un Flip5 in Italia, non resta che attendere. Ma le premesse per un aggiornamento ricco e interessante ci sono tutte.