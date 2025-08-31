Sony Xperia 1 VII: un grande ritorno per tutti

Sony Xperia

Dopo un periodo di silenzio, Sony è tornata a dire la sua all’interno del mercato degli smartphone, grazie all’arrivo di un modello tanto in atteso quanto controverso, parliamo di Xperia 1 VII, un dispositivo che ha tirato le attenzioni di tutti, visto che rappresentava il ritorno nell’azienda giapponese all’interno di un mercato dal quale mancava davvero da tantissimo tempo, ma che purtroppo ha fatto parlare di sé a causa di alcune situazioni di contorno decisamente problematiche che nessuno si aspettava, nello specifico parliamo di cancellazioni improvvise di pre ordini effettuati insieme ad alcuni problemi che alcuni utenti hanno riscontrato sulle loro unità, nello specifico parliamo di blocchi improvvisi, spegnimenti spontanei e difficoltà ad accendere il dispositivo dopo che quest’ultima era andato incontro ad uno spegnimento tutta una serie di problematiche che avevano obbligato Sony a bloccare temporaneamente la diffusione del proprio dispositivo in molti mercati tra cui quello europeo.

Qualcosa si smuove

A quanto pare, però tutti questi problemi sembra ormai essere lontani e l’azienda pare abbia risolto queste criticità che erano state riscontrate all’interno dei dispositivi già in circolazione, ecco dunque che l’azienda ha annunciato il ritorno del device all’interno di tutti i mercati dove è disponibile, sottolineando però un ridimensionamento delle spedizioni per quanto riguarda il mercato europeo, non è chiaro se la ragione sia legata ad una questione prettamente economica come ad esempio ordini scarsi o sotto le aspettative o se ci sia un’altra spiegazione, ciò che è certo è che il dispositivo tornerà e in teoria dovrebbe essere privo di problematiche di qualsiasi genere, ovviamente non rimane che attendere per capire se effettivamente le aspettative saranno soddisfatte o se Sony si ritroverà a gestire nuovamente problemi di qualsiasi tipo, solo il futuro ci darà le risposte che aspettiamo, il dispositivo ovviamente ha caratteristiche da vero e proprio top di gamma ma un prezzo non proprio accessibile.