WhatsApp testa la menzione “tutti” anche su iOS

La possibilità di menzionare tutti i membri di un gruppo sta arrivando anche su iOS. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, nell’ultima beta dell’app per iPhone (versione 25.26.10.70) sono state individuate le prime tracce di questa funzione, anche se non è ancora attiva. L’analisi dei file interni dell’applicazione ha permesso di scoprire la presenza del comando, confermando che la sua implementazione è già in corso.

L’idea alla base della menzione collettiva è semplice: inviare un messaggio che generi una notifica per tutti, anche per chi ha il gruppo silenziato. Si tratta di un modo per dare priorità a comunicazioni urgenti, evitando che passino inosservate. Secondo gli screenshot condivisi, sarà sufficiente digitare il simbolo @ e, oltre ai nomi dei singoli partecipanti e del chatbot Meta AI, comparirà la voce “everyone” che in italiano dovrebbe diventare “tutti”.

Già avvistata su Android e in arrivo nella versione stabile

La stessa funzionalità era stata notata di recente anche sulla beta per Android, con un comportamento identico e la stessa indicazione di “everyone” nel menu delle menzioni. Non si tratta della prima volta che WhatsApp sperimenta soluzioni simili: da tempo è possibile menzionare interi gruppi negli aggiornamenti di stato per generare notifiche a tutti i membri, ma questa soluzione è meno immediata per le conversazioni quotidiane.

Al momento non ci sono indicazioni che limitino l’uso della menzione globale ai soli amministratori, il che lascerebbe la possibilità a qualsiasi partecipante di attivarla. Non è chiaro quando la funzione sarà disponibile in modo ufficiale, ma considerato che non è ancora attiva nemmeno in beta, è probabile che ci voglia qualche settimana prima di vederla arrivare nella versione stabile. Fino ad allora, chi gestisce gruppi numerosi dovrà continuare a menzionare i singoli membri o usare i messaggi di stato per raggiungere tutti.

Sarà una novità che piacerà molto agli utenti di sicuro, ma bisogna attendere un po’ almeno per il momento.