Congresso Usa, udienza sugli Ufo scuote Washington

Per la prima volta nella storia recente, il Congresso degli Stati Uniti ha discusso apertamente di Ufo. A Washington, nell’aula della Camera, si è tenuta un’udienza che ha subito catturato l’attenzione internazionale. La presidente, la repubblicana Nancy Mace, ha introdotto i lavori sottolineando l’obiettivo principale. Ovvero quello di chiarire quanto il Pentagono sappia sugli UAP, acronimo ufficiale per fenomeni aerei anomali non identificati. Ha poi domandato la ragione per cui si cerca di mantenere segrete alcune informazioni se non vi è nulla di rilevante da nascondere.

Il dibattito è stato acceso anche dal recente caso denominato “Immaculate Constellation”, un presunto programma segreto emerso solo qualche tempo fa e già al centro di polemiche. La vicenda ha riportato con forza l’attenzione su un fenomeno che da tempo non è più solo materia di curiosità.

Testimonianze sugli Ufo e possibili segreti nascosti

Durante l’udienza hanno parlato quattro figure autorevoli, tutte con un passato di rilievo nelle istituzioni. Luis Elizondo, già direttore del programma AATIP, ha spiegato la necessità di affrontare il tema senza remore. Al suo fianco il contrammiraglio Tim Gallaudet, l’ex dirigente NASA Michael Gold e il giornalista Michael Shellenberger. Tutti hanno sollevato dubbi sulla gestione di materiali presumibilmente extraterrestri e sulla possibilità che tecnologie recuperate da schianti siano state affidate a ditte private per operazioni di retro-ingegneria.

Alla domanda se esistano prove biologiche non riconducibili al nostro pianeta, le risposte dei testimoni sono state inequivocabilmente sì. Dichiarazioni che hanno alimentato un dibattito globale, amplificato dal fatto che l’udienza è stata trasmessa pubblicamente sul web. Mai prima d’ora il Congresso aveva discusso con tale apertura sugli Ufo, creando un precedente destinato a influenzare il futuro.

L’impatto potrebbe rivelarsi enorme. Non riguarda solo gli Stati Uniti, ma tocca la comunità scientifica internazionale e milioni di cittadini che si interrogano sul mistero. Oltre alle implicazioni culturali, si aprono scenari politici, economici e strategici. Le domande restano. Cosa sa davvero il governo? E soprattutto, siamo davvero soli nell’universo?