Thread per messaggi su WhatsApp: come cambierà la comunicazione nei gruppi

WhatsApp a breve potrebbe aggiornarsi con una novità davvero incredibile, che potrebbe cambiare per sempre il modo di fare conversazione nei gruppi.

Negli ultimi tempi l’app di Meta sta spingendo veramente tanto sugli aggiornamenti e sulle modifiche, che andranno sempre a migliorare la piattaforma con funzioni pensate proprio per attirare gli utenti.

Tra le ultime novità abbiamo visto la possibilità di condividere finalmente le foto live nella versione iOS, funzione molto richiesta dagli utenti, oltre a tutte le novità che verranno introdotte grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, come il writing help per aiutare gli utenti nella scrittura dei messaggi di testo.

Insomma, le funzioni in arrivo sono davvero tante, e adesso WhatsApp starebbe testando una novità per quanto riguarda le conversazioni sui gruppi.

WhatsApp: cosa cambierebbe con l’arrivo dei thread sui gruppi?

La nuova funzione che WhatsApp sarebbe testando, permetterebbe di avere a che fare con gruppi più ordinati e molto meno caotici.

La novità riguarda infatti l’introduzione dei thread proprio nelle chat dei gruppi, con lo scopo di non perdersi più i messaggi che vengono inviati.

I thread, infatti, sono delle conversazioni in qualche modo ramificate, che permetteranno di creare delle sotto conversazioni rispetto a un argomento più grande.

Come sappiamo nei gruppi vengono inviati decine e decine di messaggi contemporaneamente, e non tutti riguardano lo stesso argomento. Ciò che ne consegue è che è molto semplice perdere il filo di alcuni ragionamenti e di alcuni discorsi, ed essere così costretti a recuperare tutti i messaggi per avere un quadro più chiaro della situazione.

Grazie ai thread, invece, si creeranno proprio queste sottocategorie in cui raggruppare tutti i messaggi della conversazione che si riferiscono a un determinato argomento.

In questo modo, per gli utenti sarà molto più semplice partecipare ai diversi dibattiti che si vengono a creare senza dover visionare anche altri messaggi che riguardano un argomento diverso.