WhatsApp Beta rinnova la privacy negli stati

WhatsApp continua a spingere sul fronte delle novità. Con la versione 2.25.25.11 Beta per Android, l’ app infatti introduce un cambiamento apparentemente piccolo, ma dal forte impatto pratico. Si tratta di una nuova interfaccia grafica che consente di gestire la privacy degli stati direttamente dalla schermata di creazione.

In passato, chi desiderava limitare la visibilità di un contenuto doveva aprire le impostazioni e modificare le opzioni di privacy. Adesso, invece, il controllo diventa immediato.

WhatsApp e la nuova interfaccia con chip interattivi

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, WhatsApp sta testando un sistema basato su chip interattivi, pulsanti a forma di pillola collocati nella parte bassa della schermata. Con un solo tocco, l’utente può scegliere tra diverse opzioni come “I miei contatti” o “Condividi solo con…”. Il funzionamento è semplice. Se si seleziona “Condividi solo con…”, lo stato sarà visibile esclusivamente a una lista di contatti selezionati. Se invece si sceglie “I miei contatti”, il contenuto raggiungerà l’intera rubrica, a meno che alcuni numeri non siano stati esclusi manualmente.

La novità però non si limita alla sola grafica. L’app fornisce anche messaggi informativi contestuali, che spiegano quanti contatti potranno vedere l’aggiornamento e quanti, invece, resteranno esclusi. Un dettaglio che aumenta la trasparenza e riduce il rischio di errori nella condivisione. Tale soluzione sembra anticipare il sistema di “amici stretti” che WhatsApp sta preparando, ispirato alle Storie di Instagram. In futuro, i chip interattivi potrebbero includere un terzo pulsante dedicato, permettendo agli utenti di condividere i contenuti più personali con un gruppo selezionato.

Per il momento, la nuova interfaccia è disponibile solo per alcuni iscritti al programma WhatsApp Beta per Android tramite Google Play Store. Come sempre, il lancio sarà graduale e raggiungerà un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Chi desidera provare in anteprima queste funzioni può iscriversi al programma beta ufficiale o scaricare manualmente gli APK dal portale APKMirror. Una mossa utile per chi vuole testare subito le novità di WhatsApp, anche se con il rischio di scontrarsi con qualche bug.