WindTre, tutte le promozioni telefoniche da non perdere

WindTre è pronta a stupire gli utenti, grazie a promozioni uniche.

L’operatore telefonico tradizionale, che in questi giorni ha annunciato una rimodulazione di alcune offerte della linea fissa, rimane tra i più scelti dagli utenti.

I piani tariffari di WindTre sono davvero unici, con servizi esclusivi e a prezzi accessibili a tutti.

WindTre: ecco le tariffe telefoniche più esclusive

WindTre ha pensato per i propri clienti a una serie di tariffe davvero imperdibili.

Ecco l’elenco di tutte le promozioni telefoniche da visionare.

I piani tariffari all inclusive, con giga e minuti sono diversi.

I primi sono disponibili per tutti i clienti provenienti da altri operatori telefonici, come Iliad, CoopVoce, poste mobile, Fastweb e molti altri:

200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 7,99 euro al mese

Giga illimitati, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 9,99 euro al mese

150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 7,99 euro al mese

Per tutti i clienti provenienti da TIM, Vodafone o altri operatori telefonici, o per chi abbia bisogno di attivare un nuovo numero:

200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A9,99 euro al mese

200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti limitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 9,99 euro al mese

WindTre pensa inoltre delle offerte esclusive dedicate ad alcune categorie di utenti: