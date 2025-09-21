WindTre, tutte le promozioni telefoniche da non perdere

WindTre è pronta a stupire gli utenti, grazie a promozioni uniche.
L’operatore telefonico tradizionale, che in questi giorni ha annunciato una rimodulazione di alcune offerte della linea fissa, rimane tra i più scelti dagli utenti.
I piani tariffari di WindTre sono davvero unici, con servizi esclusivi e a prezzi accessibili a tutti.
WindTre: ecco le tariffe telefoniche più esclusive
WindTre ha pensato per i propri clienti a una serie di tariffe davvero imperdibili.
Ecco l’elenco di tutte le promozioni telefoniche da visionare.
I piani tariffari all inclusive, con giga e minuti sono diversi.
I primi sono disponibili per tutti i clienti provenienti da altri operatori telefonici, come Iliad, CoopVoce, poste mobile, Fastweb e molti altri:
- 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 7,99 euro al mese
- Giga illimitati, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 9,99 euro al mese
- 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 7,99 euro al mese
Per tutti i clienti provenienti da TIM, Vodafone o altri operatori telefonici, o per chi abbia bisogno di attivare un nuovo numero:
- 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A9,99 euro al mese
- 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti limitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 9,99 euro al mese
WindTre pensa inoltre delle offerte esclusive dedicate ad alcune categorie di utenti:
- Under 14:150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 8,9 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, servizi protezioni minori incluso. A 6,99 euro al mese
- Under 30 e over 65:200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 12,60 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. A 9,99 euro al mese