Instagram: arriva la nuova app per iPad

Per anni c’è stato un grande assente nell’esperienza degli utenti sui dispositivi iPad. Si tratta di una versione dell’app di Instagram pensata appositamente per tali dispositivi. Ciò costringeva gli utenti interessati ad arrangiarsi con l’app per iPhone ingrandita o con il browser. Sembra però che adesso le cose stiano per cambiare. Meta ha annunciato il rilascio della prima applicazione ufficiale dedicata al tablet di Apple, disponibile per tutti i dispositivi con iPadOS 15.1 o successivo. La novità comprende un vero progetto costruito intorno alle potenzialità dello schermo più ampio. A tal proposito, l’interfaccia ridisegnata mira a sfruttare la maggiore superficie visiva. Ciò grazie ad una navigazione più fluida e funzioni pensate per ridurre i passaggi superflui.

Nuova app Instagram per iPad: ecco le novità

L’accesso ai contenuti avviene in modo immediato. All’apertura, l’utente si trova immerso nei Reels, la sezione che negli ultimi anni è diventata il fulcro dell’ecosistema Instagram. Sopra restano le Storie, mentre la messaggistica è stata ripensata con un layout a più colonne che consente di seguire chat e notifiche senza abbandonare il feed. Una delle funzioni più apprezzate, già emersa nei test, riguarda la possibilità di leggere ed espandere i commenti senza ridurre la dimensione del video.

Meta introduce anche una novità di rilievo per la gestione del feed: la scheda Following. Qui compaiono tre filtri che permettono di scegliere come visualizzare i contenuti. “All” mostra i post e i reel degli account seguiti insieme ai suggerimenti; “Friends” limita lo sguardo a chi ricambia il follow; “Latest” riporta a un ordinamento cronologico.

Non si tratta solo di avere finalmente un’app “in grande”, ma di disporre di un ambiente progettato davvero per il formato tablet. E l’espansione non si fermerà qui: Meta ha già confermato che il nuovo design sarà esteso anche ai dispositivi Android, aprendo a un futuro in cui Instagram potrà sfruttare appieno il potenziale dei grandi schermi.