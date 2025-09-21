Telecamera WiFi Tapo da esterno su Amazon con uno sconto incredibile del 25%

La Tapo C246D è una telecamera WiFi da esterno che si contraddistingue grazie alla presenza di un doppio obbiettivo da 3MP+3MP. Un oggetto indispensabile al giorno d’oggi se si vuole ottimizzare la sicurezza della propria casa con una soluzione con ottimo rapporto qualità/prezzo. Siete da tempo in cerca di un oggetto valido da poter installare nel giardino della vostra casa? Oggi è il giorno perfetto per acquistare questo modello realizzato dal marchio Tapo. Amazon lo offre con uno sconto del 14% che vi consente dunque di risparmiare.

Telecamera WiFi Tapo C246D in offerta

La sicurezza degli ambienti della casa è senza alcun dubbio indispensabile. Oggi, proprio per questo motivo, il costo di listino viene proposto con uno sconto che vi consente di acquistarlo risparmiando rispetto ad altri giorni. La telecamera da esterno a marchio Tapo offre una sorveglianza ottimale grazie alla protezione IP65 contro le intemperie. Ciò mette a disposizione una sicurezza affidabile e cristallina, sia all’interno che all’esterno, con pioggia o sole.

Parliamo di un prodotto completo sotto diversi aspetti. Cattura l’intera immagine con ottiche duali ad alta definizione 2K, monitorando due aree separate allo stesso tempo con un solo dispositivo. Non a caso, l’azienda l’ha progettato per ridurre al minimo i punti ciechi per una copertura ottimale in ogni istante.

Inoltre, quando l’obiettivo fisso rileva eventi, l’obiettivo si muoverà automaticamente per concentrarsi e seguire l’oggetto in movimento. Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso non manca una funzione dedicata all’invio di notifiche push istantanee quando viene rilevato movimento, persone, animali domestici, veicoli o anche il pianto di un bambino.

Approfittando subito dello sconto messo a disposizione da Amazon, il costo della telecamera da esterno WiFi Tapo oggi è di soli 59,99 euro anziché 79,99.