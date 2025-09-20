Cuffie gaming Logitech G G435 su Amazon al prezzo folle di 37 euro

Siete in cerca di un paio di cuffie perfette per il gaming? Oggi le Logitech G G435 LIGHTSPEED rappresentano un’ottima scelta e Amazon vi consente anche di acquistarle risparmiando sul prezzo di listino.

Non un classico paio di cuffie ma un modello leggero e confortevole. Grazie ad un design leggero con un peso di soli 165 grammi, infatti questo modello senza filo è perfetto per gaming. Sono comode da indossare anche per tutto il giorno.

Cuffie Logitech G G435 LIGHTSPEED in offerta su Amazon

Perché scegliere questo modello e non altri attualmente presenti sul mercato? Logitech G435 è la prima cuffia con connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza. Ciò consente di offrire più libertà di gioco su PC, smartphone e dispositivi di gioco come Playstation.

Tra i punti di forza di queste cuffie, anche batteria da 18 ore. Non c’è bisogno di interrompere il gioco per ricaricare, così è possibile giocare, parlare con gli amici e ascoltare musica tutto il giorno. Oltre a ciò, è bene sapere che grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano la necessità di un braccio microfonico e riducono il rumore di fondo la voce risulta forte e chiara.

Naturalmente i motivi per cui tantissimi utenti hanno già deciso di procedere con l’acquisto non sono solamente questi già citati. La cuffia colorata offre un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato grazie a driver da 40 mm, ma non solo. Non manca la compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic per un autentico suono surround. Siete pronti per dare il via a esperienze di gaming uniche con un audio perfetto?

Con lo sconto Amazon le cuffie Logitech G G435 LIGHTSPEED costano solamente 37 euro anziché 44,99 euro.