Reddit punta ad un nuovo accordo con Google e OpenAI

Di recente, Reddit è al centro di continue discussioni riguardo l’intelligenza artificiale. Non è difficile capire perché: nessun altro sito raccoglie milioni di dialoghi, commenti e scambi nati spontaneamente tra persone reali, con un’organizzazione che semplifica enormemente la consultazione. Per i sistemi di machine learning, quei dati sono oro puro. È proprio su tale consapevolezza che la piattaforma americana sta costruendo la sua nuova strategia di trattativa con Google. Secondo quanto riportato da Bloomberg, i due gruppi stanno ancora discutendo i termini di un’intesa che, almeno nelle intenzioni di Reddit, dovrebbe essere molto più vantaggiosa rispetto a quella siglata circa un anno e mezzo fa.

Reddit: nuovo accordo con Google? Ecco i dettagli trapelati

Nell’accordo iniziale, le cifre non furono mai rese pubbliche in via ufficiale. Ma le indiscrezioni parlavano di un accordo intorno ai 60 milioni di dollari annui. Una somma che oggi appare del tutto sproporzionata rispetto alla corsa miliardaria innescata dall’AI generativa. Per tale motivo, i dirigenti del social vogliono introdurre un modello di compensazione flessibile, che tenga conto del ruolo effettivo che i contenuti di Reddit svolgono nella costruzione delle risposte degli assistenti virtuali.

Il denaro, però, non è l’unico obiettivo. Reddit spinge affinché Google aiuti la piattaforma a crescere in termini di utenti attivi. Più iscritti significa più discussioni, quindi un archivio ancora più vasto e aggiornato. Una richiesta che non riguarda solo Google: le stesse condizioni, secondo quanto trapelato, potrebbero valere anche per altre società del settore come OpenAI o Anthropic.

Al momento, il negoziato rimane riservato e nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato commenti ufficiali. In ogni caso, è evidente che, in un panorama dove i colossi dell’AI sembrano muoversi senza rivali, Reddit si ritrova a essere una pedina quasi indispensabile per le future strategie. Non resta, dunque, che attendere e scoprire i risultati finali delle nuove contrattazioni.