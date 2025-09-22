WhatsApp, le funzioni che semplificano la vita agli utenti

WhatsApp è sempre al centro delle notizie inerenti le applicazioni. Perché oltre a essere una tra le piattaforme più utilizzate, è quella che introduce più spesso delle novità.

WhatsApp è stata totalmente rivoluzionata rispetto al suo primo sviluppo, tanto che oggi è considerata una piattaforma completa, e non una semplice per la messaggistica istantanea.

L’app di Meta ha quasi la funzione di un social network, considerate alcune funzioni come i canali oppure di aggiornamenti sugli stati. Ciò permette a ciascun utente di informarsi, ma anche di postare dei propri contenuti e visionare quelli dei contatti.

Oltre alle semplici attività che si possono svolgere sull’applicazione, WhatsApp col tempo ha introdotto delle funzioni che vanno proprio a semplificare la vita di ciascun utente.

WhatsApp: le funzioni a cui non si può rinunciare

WhatsApp ha da sempre l’obiettivo di ottimizzare e migliorare l’esperienza di ciascun utente sulla piattaforma.

Questo è un discorso che può essere fatto sia in generale, ma anche scendendo nello specifico, grazie all’introduzione di funzioni che vanno a semplificare la vita degli utenti in maniera diretta.

Ad esempio, recentemente grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale si sono di gran lunga ampliate le funzionalità della piattaforma.

Una delle novità da non perdere è la funzione Writing help, con la quale gli utenti possono chiedere a Meta AI di modificare dei messaggi, migliorandone l’assetto e cambiandone i toni, improntando un messaggio verso la comicità o la professionalità e via discorrendo.

Un’altra funzione recente che può migliorare la vita degli utenti sono i promemoria. Grazie a questa novità si potranno impostare dei promemoria ai messaggi e scegliendo l’orario prestabilito si riceverà una notifica da parte di WhatsApp che avviserà l’utente di ricordarsi di rispondere a quel messaggio.

Per concludere, l’ultima funzionalità da non perdere è “riassumi i messaggi” che permetterà agli utenti di ottenere una sintesi precisa degli ultimi messaggi che non sono stati letti, risparmiando così di dover leggere un numero importante di messaggi.