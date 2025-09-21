iPhone 18 Pro: emersi nuovi rumor sulla scocca?

Apple ha mostrato una certa prudenza nel modificare l’aspetto esteriore dei suoi iPhone. Preferendo, di solito, su perfezionamenti piuttosto che su rivoluzioni visive. Eppure, a pochi giorni dal debutto degli iPhone 17, iniziano già a circolare voci che lasciano intendere un cambio di passo per la prossima generazione. A far discutere, questa volta, non è tanto il comparto tecnico, ma un dettaglio estetico. Il quale potrebbe segnare un punto di rottura con il passato. Si tratta dell’arrivo di una scocca semitrasparente sugli iPhone 18 Pro. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, leaker che in passato si è dimostrato piuttosto affidabile. Secondo le sue fonti, a Cupertino starebbero valutando l’introduzione di un nuovo pannello posteriore. Il quale lascerebbe intravedere parzialmente l’interno del dispositivo.

Apple: nuovo design per la scocca dei prossimi iPhone 18 Pro?

Si tratterebbe, però, di un intervento più sobrio. Solo la fascia inferiore in vetro, già oggi caratterizzata da una tinta differente sugli iPhone 17 Pro, assumerebbe un aspetto leggermente traslucido. Un compromesso che consentirebbe di distinguere la nuova generazione senza compromettere l’eleganza tipica del marchio. Sul piano tecnico, le linee generali dovrebbero restare fedeli al linguaggio introdotto quest’anno, con il modulo fotografico orizzontale come elemento dominante.

È importante sottolineare che l’idea della scocca semitrasparente resta per ora un progetto in fase embrionale. Apple è solita esplorare diverse varianti prima di approdare alla scelta finale. Dunque, nulla garantisce che tale opzione superi la selezione interna. Eppure, il solo fatto che si parli di un esperimento del genere suggerisce che l’azienda di Cupertino sta cercando nuove strade per differenziare la linea Pro. Ciò, forse, come strategia per rispondere ad una concorrenza che sul piano del design appare sempre più aggressiva.

In attesa di conferme, la prospettiva di un iPhone che rivela, almeno in parte, ciò che nasconde al suo interno non può che alimentare la curiosità di esperti ed appassionati del settore smartphone.