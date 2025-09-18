iPhone: come creare scorciatoie con l’app Comandi, sarà la svolta

L’app Comandi preinstallata su iPhone è uno strumento spesso sottovalutato. Permette di automatizzare azioni ripetitive con un solo tocco o addirittura in automatico, senza dover aprire ogni volta più applicazioni. Con pochi passaggi si può, ad esempio, inviare un messaggio predefinito, aprire una serie di app in sequenza o impostare una modalità “Non disturbare” in base all’orario. È un modo per risparmiare tempo e rendere l’iPhone più personale.

Creare il primo comando

Bisogna tenere premuto“+” dopo avere aperto l’applicazione Comandi. In questo modo l’utente può scegliere da un elenco molto vasto le varie azioni che desidera, tra cui ci sono chiamate, messaggi, musica, impostazioni di sistema e molto altro. Per fare un esempio pratico, si può creare un comando che attiva il Wi-Fi, apre l’app Mappe e regola la luminosità al massimo, utile quando si deve uscire di casa. Una volta fatto questo, verrà tutto salvato e le varie operazioni potranno essere eseguite con un tasto nella schermata home.

Attivazioni automatiche

Uno dei punti di forza dei Comandi è la possibilità di farli partire in automatico grazie alle automazioni personali. Si può decidere che un comando si avvii a un’ora precisa, quando si arriva in un luogo o quando si connette un accessorio Bluetooth. Per esempio, è possibile far partire una playlist ogni volta che si collega l’iPhone all’auto, o inviare un messaggio di “sono arrivato” quando si raggiunge un determinato indirizzo.

Idee per un uso creativo

Oltre alle funzioni più pratiche, i Comandi possono essere sfruttati per automatizzare azioni legate alla produttività o al relax. Alcuni creano un comando che attiva la modalità aereo e abbassa la luminosità prima di dormire, altri lo usano per pubblicare rapidamente contenuti sui social. Con un po’ di fantasia, le possibilità sono praticamente infinite.

L’app Comandi rende l’iPhone molto più versatile e, una volta presa confidenza con l’interfaccia, diventa un alleato utile nella gestione della giornata.