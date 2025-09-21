Ad
domenica, Settembre 21, 2025
domenica, Settembre 21, 2025
ApprofondimentiGamingNews

Borderlands 4: problemi su diverse console?

Sembra che Borderlands 4 giri male su diverse console. Cosa c'è che non va? Ecco i dettagli emersi dai recenti feedback.

scritto da Margareth Galletta
Borderlands 4

Il debutto dell’ultimo capitolo di Borderlands sta portando ad una serie di questioni controverse. Se all’uscita i riflettori erano puntati sulle difficoltà dei giocatori PC, ora anche il pubblico console si trova a fare i conti con una realtà simile. Il titolo, su PlayStation come su Xbox, mostra segni evidenti di instabilità tecnica. I quali compromettono l’esperienza. Non si parla di piccoli inconvenienti, ma di un deterioramento progressivo delle prestazioni. Dopo qualche ora di gioco continuato, la fluidità comincia a calare fino a raggiungere livelli che rendono impossibile affrontare le fasi più dinamiche. In certi casi, i giocatori riportano blocchi dell’immagine, paragonabili a freeze completi. A confermare la portata del problema ci sono filmati circolati in rete e diventati rapidamente virali.

Borderlands 4: cosa c’è che non va?

La comunità online ha cercato di dare una spiegazione tecnica a ciò che accade. L’ipotesi più accreditata è quella di un memory leak. Dunque, un difetto di gestione della memoria che spinge il gioco a caricare sempre più dati senza liberare quelli già utilizzati. Quando la RAM viene saturata, il motore è costretto a pescare informazioni direttamente dall’SSD della console, molto più lento. Il risultato è un calo drastico delle performance che peggiora con il passare del tempo. Non si tratta, al momento, di una diagnosi ufficiale: Gearbox non ha diffuso dettagli tecnici, ma l’idea trova riscontro nella natura progressiva dei rallentamenti.

La posizione dello studio è stata affidata ancora una volta a Randy Pitchford, che su X ha confermato di essere a conoscenza del problema e ha promesso un intervento correttivo. Nel frattempo, l’unico rimedio suggerito è chiudere l’applicazione e riaprirla. Una soluzione provvisoria che però non riesce a placare il malumore. Non resta, dunque, che attendere e scoprire quando e se arriverà una soluzione concreta per la situazione che sta coinvolgendo ormai tutti i giocatori Borderlands 4.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.