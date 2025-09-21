Inquinamento marino: ecco il robot che rileva e raccoglie i rifiuti dai fondali

Si parla sempre di più di inquinamento marino e delle possibili soluzioni che potrebbero essere adottate al fine di combatterlo. In questa importante quanto difficile lotta non mancano le aziende che lavorano con l’obiettivo di trovare soluzioni adeguate. Un ottima notizia oggi arriva direttamente dai laboratori della Technical University of Munich (TUM).

Gli esperti coinvolti in questo importante lavoro di progettazione sono riusciti a creare un robot subacqueo in grado di rilevare e raccogliere rifiuti presenti sui fondali. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questo innovativo robot.

Inquinamento marino: ecco il robot che raccoglie i rifiuti

La tecnologia continua a fare passi avanti importanti e oggi non possiamo non porre l’attenzione su un importante progetto portato a termine dai laboratori della Technical University of Munich (TUM). Come anticipato in apertura, gli esperti sono riusciti a condurre un importante lavoro che gli ha consentito di realizzare un robot innovativo. Nello specifico, questa soluzione si occupa non solamente di individuare i rifiuti ma anche di raccogliere rifiuti dal fondale.

L’attenta progettazione ha infatti portato alla realizzazione di un robot dotato di mano meccanica con quattro dita. Quest’ultima dunque è in grado di raccogliere anche rifiuti più pesanti evitando di romperli e rilasciarli nei fondali.

Tale progetto fa parte dell’importante iniziativa europea SEACLEAR, che ha come principale obiettivo quello di sviluppare soluzioni tech per diminuire drasticamente l’accumulo di rifiuti nei fondali. Inoltre, è bene ricordare che il prototipo del robot è stato svelato nella città francese di Marsiglia. Proprio nel porto sono state effettuate le prime prove per testare le capacità di recuperare i rifiuti. I risultati non hanno fatto altro che stupire dato che il robot è in grado di raccogliere oggetti con un peso fino a 250 kg. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.