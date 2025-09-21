Paint si evolve e salva i progetti come Photoshop

Se apri l’app di Paint ne ricordi la semplicità: un pennello, pochi colori, niente fronzoli. Era una sorta di giocattolo, certo, ma per molti anche il primo contatto con la creatività digitale. Oggi quella semplicità sta cambiando pelle. Paint non è più solo un ricordo nostalgico: sta diventando qualcosa di molto più potente.

Con l’ultimo aggiornamento per Windows 11, Microsoft ha introdotto una novità che potrebbe cambiare tutto: la possibilità di salvare il proprio lavoro in un file di progetto che conserva livelli, trasparenze e modifiche, esattamente come succede in Photoshop. Non è solo “salvare un’immagine”: è poter chiudere tutto, spegnere il computer, e tornare dopo settimane o mesi per ritrovare ogni pennellata, ogni ombra, ogni tratto esattamente dove l’avevi lasciato.

Paint non è più solo Paint

Immagina di disegnare un’illustrazione: metti un livello per lo sfondo, un livello per il soggetto principale, aggiungi ombre, puoi tornare sui singoli elementi, regolare l’opacità del pennello, sfumare, ritoccare. Tutto questo ora è possibile usando Paint come se fosse un piccolo studio d’arte digitale, anziché una tela per scarabocchi mordi e fuggi. L’app adesso salva questi progetti in un formato proprio, con estensione .paint, così ogni elemento resta modificabile, ogni tratto resta vivo.

Questa trasformazione rende Paint un alleato concreto per chi disegna per passione, per chi studia grafica, per chi vuole sperimentare senza investire in software costosi. E non c’è più quell’ansia che il lavoro vada perso se spegni, se devi correggere, se vuoi modificare un livello sbagliato o migliorare una sfumatura.

Paint non sarà (almeno per ora) un sostituto completo di Photoshop, con tutte le sue caratteristiche professionali, ma è diventato un ponte: un’idea di cosa può essere creatività digitale “leggera”, accessibile, immediata e potente. È un invito a esplorare, a creare, a non arrendersi all’idea che per fare cose belle servano strumenti costosi o complessi.