Google Health Connect ora conta i passi in autonomia

Google sta spingendo sempre di più su Connessione salute (Health Connect), trasformandola da semplice raccoglitore di dati a strumento di monitoraggio attivo. Con la versione Android 16 QPR2 Beta 2, l’app acquisisce una funzione attesa da tempo: il tracciamento autonomo dei passi, utilizzando i sensori presenti negli smartphone compatibili.
Da hub passivo a piattaforma attiva
Gli utenti erano abituati ad utilizzarei Health Connect come una risorsa che incamerava tutti i dati provenienti da app di terze parti. Un esempio di queste ultime potevano essere i vari Google Fit, Fitbit, Samsung Health o app di produttori di smartwatch. Con questa novità invece ora sarà proprio l’applicazione del colosso a registrare tutte le informazioni sui passi compiuti dagli utenti, senza doversi rifare a servizi terzi.
Novità introdotta in Android 16 QPR2 Beta 2
Nelle note di rilascio di Android 16 QPR2 Beta 2 compare per la prima volta questa funzione. Una volta aperta l’app, viene mostrato un banner informativo che spiega come Health Connect sia ora capace di rilevare i passi autonomamente. Un tocco sul pulsante “Review” permette di accedere a una nuova schermata che elenca tutti i dispositivi che inviano dati all’app. Qui, oltre agli smartwatch e ad altri sensori collegati, compare anche lo smartphone, che al momento viene identificato come “dispositivo sconosciuto”.
Implicazioni per l’ecosistema Android
Questa mossa potrebbe ridurre la dipendenza da app esterne per il monitoraggio di base, semplificando l’esperienza utente e garantendo maggiore coerenza nella raccolta dei dati. Per chi non possiede un wearable, sarà comunque possibile avere un conteggio dei passi preciso, semplicemente tenendo il telefono in tasca.
È probabile che nelle prossime release vengano introdotte altre funzioni native, trasformando Connessione salute in un punto unico di riferimento per il benessere digitale su Android. Per ora, la funzione resta disponibile solo nella beta di Android 16 QPR2, ma non è escluso che venga resa stabile già con il prossimo Feature Drop.