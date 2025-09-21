Doom può girare per più di due anni senza crash?

Negli ultimi decenni, alcuni videogiochi classici hanno dimostrato una resilienza sorprendente. Ciò restando operativi per periodi estremamente lunghi senza cedimenti immediati. Tale fenomeno, spesso ignorato, rivela come la progettazione tecnica degli anni ’90 può dimostrarsi più robusta di quanto molti sviluppatori moderni possono immaginare. Gli errori legati a contatori interni, noti come overflow, emergono solo dopo anni di funzionamento ininterrotto. Un caso emblematico riguarda il leggendario Doom del 1993. Nonostante la sua età, il motore di gioco può rimanere attivo senza interruzioni per oltre due anni. Ciò fino a raggiungere il limite massimo del contatore interno delle demo. Quando ciò accade, il programma segnala un errore critico, dimostrando come il software fosse progettato per gestire scenari molto più brevi di quelli imposti dagli esperimenti moderni. L’utente minki, di Lenowo, ha voluto testare tale capacità, lasciando il gioco acceso su un PDA alimentato in maniera costante. Confermando il comportamento previsto dai calcoli tecnici.
Doom: ecco cosa è in grado di fare il titolo
Il fenomeno trova spiegazione nei limiti tecnici dell’epoca. Molti giochi utilizzavano contatori a 16 o 32 bit, sufficienti per il normale utilizzo quotidiano. Ma destinati a saturarsi se il software restava acceso per periodi lunghi. D’altronde, nessun sviluppatore avrebbe mai immaginato che un titolo potesse rimanere operativo per anni senza interventi.
Altri titoli degli anni ’90 rivelano simili caratteristiche. In Paper Mario, minigiochi come quello della torta rimangono perfettamente funzionanti anche dopo anni di esecuzione continua. Final Fantasy IX, invece, mostra come un contatore temporale possa rendere certe armi accessibili senza rispettare le condizioni iniziali. In Crash Bandicoot 3, il timer interno può provocare effetti insoliti come nemici che si muovono al contrario o trappole inattive dopo lunghi periodi di gioco.
Osservare tali casi permette di apprezzare non solo la longevità dei titoli retrò, ma anche l’ingegnosità dei sistemi digitali sviluppati in quegli anni. In un contesto moderno dove la manutenzione continua e gli aggiornamenti frequenti sono essenziali, la stabilità naturale di tali giochi rappresenta un esempio di robustezza progettuale.