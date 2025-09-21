God of War, le primissime indiscrezioni fanno sognare i fan della saga

Le primissime indiscrezioni riguardanti il prossimo capitolo di God of War stanno iniziando ad emergere la gioia degli appassionati. Il team di sviluppo di Sony Santa Monica non ha rilasciato dettagli ufficiali in merito e per questo possiamo affidarci esclusivamente a voci non ci sono conferme sul titolo.

Secondo alcune fonti esperte del settore, Sony potrebbe seguire due strade parallele per il proseguo della serie. La prima prevede la realizzazione di uno spin-off ambientato nell’entica Grecia, ambientato nell’universo di God of War ma con nuovi protagonisti. La seconda strada, invece, si concentra su un nuovo capitolo della serie principale.

Sia in un caso che nell’altro, lo studio Sony Santa Monica sta cercando nuove figure da inserire in organico. L’annuncio di lavoro pubblicato online e citato dal canale YouTube Insider Gaming richiede ai candidati di avere “esperienza nelle scelte di design di combattimento, sistemi, meccaniche e nemici dei precedenti God of War”.

La serie di God of War potrebbe tornare presto con un nuovo capitolo, Kratos sfiderà le divinità dell’antico Egitto?

Inoltre, all’interno del podcast sono state svelate ulteriori informazioni. Il nuovo titolo della serie principale di God of War sarà sempre incentrato su Kratos come protagonista. Questa volta, secondo quanto rivelato, il guerriero spartano brandirà delle spade di origini egizie lasciando intendere l’ambientazione del prossimo capitolo.

Dopo aver fronteggiato le divinità Greche e Norrene, la serie potrebbe introdurre finalmente i miti egizi da tempo richiesti dai fan. Le prime informazioni ufficiali potrebbero arrivare molto presto. Un trailer di annuncio o alcuni riferimenti diretti ci potrebbero essere in occasione dello State of Play previsto a settembre ma non c’è alcuna certezza.

Allo stato attuale, è possibile solo fare alcune speculazioni affidandoci esclusivamente ai leak per scoprire qualcosa a riguardo. Le informazioni trapelate sono molto poche ma permettono di delineare le possibili direzioni che gli sviluppatori vogliono intraprendere. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.