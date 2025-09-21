MediaWorld: approfitta ora degli sconti SUPER per la cucina con Hisense

Si sa già che MediaWorld ne lancia di promo strepitose tutte le settimane, se non tutti i giorni, ma stavolta ha davvero delle offerte strepitose, soprattutto se ti sei scocciato della tua banale e vecchia cucina. Ora e fino a fine mese prendi due prodotti Hisense e ti porti via fino a 400 euro di sconto. Facile, diretto, conveniente. Ma c’è un piccolo dettaglio che non puoi ignorare: il calendario. Il 28 settembre le offerte finiscono e resterai solo con il dubbio di non aver approfittato di una delle promo più furbe dell’anno. MediaWorld non scherza quando si tratta di sconti e questa volta punta tutto sulla tua voglia di cambiare. Si trova di tutto, persino quei frigo delle serie tv americane, quelli giganteschi a doppia porta insomma. Non ci saranno occasioni simili tanto presto, ci si deve dare una mossa!

Promo Hisense per il meglio in cucina solo da MediaWorld

Da MediaWorld trovi il forno da incasso Hisense BI64213EPX, in classe A, a 386,99 euro, pronto a semplificare le tue cene, e il forno da incasso Hisense BI64211EPB, a 399,99 euro, elegante e pratico. Non manca il piano cottura Hisense, venduto a 206,99 euro, per dare spazio alle tue idee in cucina. Per il lavaggio ci sono due opzioni: la lavastoviglie Hisense HV16B, a 424,99 euro, e la lavastoviglie Hisense HV643D60, modello avanzato e dal design contemporaneo, a 529,99 euro. Se scegli due di questi elettrodomestici, MediaWorld ti regala fino a 400 euro di sconto. È la tua occasione: le promozioni MediaWorld non durano per sempre e quando finiscono resta solo il rimpianto. Quindi muoviti, perché MediaWorld ti aspetta fino al 28 settembre. Scopri tutto ciò che può interessarti sul sito dello store e non perdere alcuna offerta.